Mediaset toma una drástica decisión sobre 'El Precio Justo' y Carlos Sobera a partir del lunes

El grupo de comunicación Mediaset ha anunciado este sábado un cambio drástico en el que es su nuevo concurso y gran apuesta para disputar las tardes a Antena 3: 'El Precio Justo'. Un formato clásico pero que la cadena Telecinco ha recuperado desde la pasada semana con el presentador vasco Carlos Sobera, habitual desde hace años en 'First Dates' o en 'Supervivientes', y que junto a Luis Larrodera sustituyen a la última franja de Sálvame para competir directamente con 'Pasapalabra'.

Basado originalmente en la versión estadounidense 'The Price is Right', 'El Precio justo' tiene en realidad una larga historia en la parrilla televisiva española. Estrenado originalmente en 1988, el concurso tiene una larga lista de presentadores: desde Joaquín Prat al comunicador de COPE Agustín Bravo, pasando también por Carlos Lozano, Guillermo Romero o el propio Juan y Medio, que desde hace años domina las audiencias de Canal Sur. No obstante, el programa vivió un punto y aparte en 1993, cuando el regreso de Prat no sirvió para revitalizarlo y el periodista pasó al formato '¿Cómo lo veis?'









Las últimos datos entre 'Pasapalabra' y 'El precio justo'



Y es que, sólo unos días después del estreno del nuevo formato, de la mano de Sobero, las noticias sobre los primeros datos de audiencia no eran del todo halagüeños. El pasado martes, 'Pasapalabra' logró un buen dato al registrar un 26.5% de share. Incluso registró el minuto de oro del día, después de que a las 21.06 tuviera pegados a la pantalla a 4.956.000 espectadores, un 32.9% de share.

En el lado opuesto, el concurso de Telecinco, conseguía un porcentaje de share del 12,6% y una audiencia media de 1.638.000 espectadores, un dato que todavía está muy lejos de su principal competidor. Además, conforme pasaron los días esa cifra fue descendiendo hasta bajar del umbral marcado hasta entonces por 'Sálvame Tómate'.









Mediaset toma una decisión sobre 'El precio justo'



Tras varios días emitiéndose cada día a las 20 horas en Telecinco (misma franja que el concurso que presenta Roberto Leal), Mediaset ha decidido ahora hacer un cambio a partir del próximo lunes. Desde el 26 de abril, 'El precio justo' se emitirá el lunes también en Cuatro a las 13:30 horas, en lo que podría ser un primer paso por parte de la cadena para probar cómo funcionaría el programa en la cadena hermana.

No obstante, y por el momento, el grupo mediático mantendrá a Sobera en el prime time de Telecinco y lo que se emitirá en Cuatro serán reposiciones. A pesar de ello, son muchos los seguidores y analistas que apuntan a que podría ser el primer paso para que vuelva SálvameTomate y 'El precio justo' se quede en la otra cadena de Mediaset.

Precisamente a estas informaciones respondía el presentador vasco que se limitaba a comentar con varias caras sonrientes y de diversión ante su aumento de presencia en las cadenas de televisión.

