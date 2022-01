Máximo Huerta revela el motivo real por el que Rigoberta Bandini y Tanxugueiras perdieron: "Esto pasa"

Este fin de semana, el Benidorm Fest para elegir al representante de España en Eurovisión 2022 ha revolucionado tanto las redes sociales como los medios de comunicación. Tras un claro favoritismo por Rigoberta Bandini y las Tanxugueiras, los espectadores no dieron crédito cuando fue Chanel quien se hizo con la victoria.

Como consecuencia, la decisión de que sea Chanel la seleccionada ha sido muy polémica, siendo la que más votos obtuvo del jurado, pero no la que más apoyó el público, que fueron Tanxugueiras. Asimismo, esto provocó que la organización del festival fuese muy criticada. Máximo Huerta, junto con Inés Hernand y Alaska, fueron los encargados de presentar el Benidorm Fest, por lo que también han tenido que hacer frente a estos comentarios.

Este domingo, María Patiño volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al estar frete a ‘Socialité’. Tras hablar de las últimas novedades en torno a la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores, la presentadora dedicó gran parte del espacio a lo ocurrido en el Benidorm Fest. Para ello, el programa contó con Máximo Huerta a través de una conexión en directo.

En primer lugar, el comunicador quiso hablar sobre todas las críticas que ha recibido el jurado en redes sociales por su decisión, concretamente en los ataques que han recibido los dos miembros del jurado que no eran españoles. "Te diré que tanto Felix Bergsson como Marvin Dietmann (jurado internacional) estaban emocionados con Tanxugueiras, pero el voto es individual si las demás (jurado nacional) le votan bajo... Ellos estaban con Tanxugueiras y Rigoberta", aseguraba Huerta.









"No es enviar más de lo mismo"



De esta manera, el entrevistado aclaraba que el verdadero motivo por el que no fue seleccionada ninguna de las favoritas fue porque se había producido una división en el voto: "Esto pasa como en Gran Hermano o incluso en la política que, cuando hay dos favoritas (en este caso, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras), siempre gana la tercera".

"Yo tuve la sensación, desde el principio, de que iba a haber sorpresa final", reconocía el comunicador tras confesar que él tenía su voto claro y se lo dio a ‘Ay mama’. "Chanel estaba entre las favoritas, pero claro, con esas dos potentes actuaciones todo el mundo flipó mucho. Recuerda a Chipre, Grecia, a grandes divas como Jennifer López", explicaba.

"En caso de empate, hubiera pesado más el público. Pero España no son solo las redes", aclaraba el invitado respecto a tocas las críticas recibidas. "Enviar a Chanel no es enviar más de lo mismo", opinaba, aunque no era su favorita. "Todo el hate que le dan en redes a Chanel habla muy mal de esas personas que hace unas semanas estaban clamando por respetar la salud mental", replicaba Huerta.