Matías Prats se levanta y para el Informativo de Antena 3 tras un error en pantalla: “Algo exagerado, ¿no?"

El periodista de Antena 3, Matías Prats, se ha levantado este sábado en medio del Informativo de la segunda edición y ha parado el espacio informativo para comentar el último error que se ha cometido durante el programa y que ha sido objeto de críticas en redes sociales.

Todo ha sucedido después de que el veterano periodista haya querido trasladar al público de forma sencilla el proceso de vacunación por edades que se va a seguir en nuestro país, teniendo en cuenta que ya hay tres vacunas disponibles en el mercado español, a falta de que la Agencia Europea de Medicamento de el visto bueno a la de Johnson & Johnson, que este mismo sábado ha recibido el visto bueno en Estados Unidos.

Avalancha de críticas por lo que se ha visto en pantalla: "Qué falta de respeto"

De momento este viernes el Ministerio de Sanidad ha llevado a cabo una nueva actualización de la estrategia de vacunación con los siguientes grupos prioritarios que seguirán a los actuales y las recomendaciones de inmunización de las personas que han pasado la enfermedad.

Cuando se disponían a informar de esto, el compañero de grafismo ha colocado unos iconos que ayudaban a entender al público general quién era quién en cada franja de edad. Sin embargo, el icono de mayores de 55 años ha ido acompañado por un icono que no a todo el mundo le ha gustado porque parecía más mayor que el que realmente le corresponde.

Primero el timo de @PasapalabraA3 y ahora los mayores de 55 convertidos en ancianos, buf... https://t.co/wDalAoGvhm — González Pons (@gonzalezpons) February 27, 2021

Que falta de respeto.... https://t.co/q3jNOhazkV — Lluis Michael (@luismichaelss) February 27, 2021

������ que horror para los que tenemos más de 55!! https://t.co/MBCpYsj4pv — Amalia Blanco ���������� (@AmaliaBlanco2) February 27, 2021

Matías Prats se levanta y para el Informativo

El periodista, visto el revuelo que estaba causando en redes sociales, no ha tenido más remedio que interrumpir el Informativo en la segunda edición, donde el icono ya estaba corregido, para explicar lo sucedido y hacerlo, cómo no, a su estilo más carismático.

"Ángel, me vas a permitir un momento que recordemos un momento de nuestro Informativo del mediodía porque ha tenido bastante repercusión. Hablábamos de la vacuna de Moderna y Pfizer y a qué grupo estaban siendo destinada, en ese momento no reparamos en ello, pero después alguien nos lo ha hecho ver.", ha comenzado.

No se puede tener más capacidad para arreglar un pequeño error que se hace viral... ¡Es el #GranMatias! Sólo él puede permitirse algo así en un informativo. #FuerzaCarlos �� ���� @A3Noticiaspic.twitter.com/dPIqzKwtBJ — Elena Salamanca (@Elena_Salamanca) February 27, 2021

"Observen este icono, hace referencia a grupo mayores de 55 años, ¿algo exagerado, no? Nuestro compañero Carlos tiene 55 años, yo no sé qué espera cuando cumpla 56, pero ya sabemos de qué pie cojea. Es algo negativo, parece ser. No se lo vamos a tener en cuenta, se lo hemos perdonado, de momento", ha terminado afirmando el veterano periodista.

