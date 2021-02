Himar González enmudece a Matías Prats al desvelar lo que le había preguntado tras las cámaras: "Tú mismo"

Matías Prats se ha convertido en el rostro más icónico de los informativos. Además de por su permanencia, dado que lleva más de veinte años informando a los espectadores de la cadena, el conductor ha calado a su audiencia por su manera de informar y sus chistes esporádicos para enlazar las noticias.

Como cada fin de semana, Prats se ha puesto al frente de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' para contar a sus fieles espectadores lo que está sucediendo en el mundo. A lo largo del programa, el presentador se ha quedado sin palabras al recibir una contestación por parte de su compañera, Himar González , que no se esperaba.

Como consecuencia, el directo ha jugado una mala pasada al presentador, ya que, al no poder cortar el momento y al no tenerlo planeado, no ha sabido qué decir y ha reaccionado con un breve silencio para pensar en una contestación que no interrumpiese la continuidad de los informativos.

Este momento se ha producido cuando el presentador ha preguntado por el tiempo a su compañera. Aunque todavía quedan unas semanas para las vacaciones de Semana Santa, tras informar de los últimos acontecimiento, el conductor del espacio se ha interesado por el tiempo que hará durante los días festivos: "¿Ya te están llamando para saber qué tiempo va a hacer en Semana Santa o no?", le ha preguntado Prats a González.

"Por ejemplo, tú mismo hace muy poquito me preguntabas por tus planes vacacionales de Semana Santa, por el tiempo", ha comenzado diciendo la comunicadora, descolocando así a su compañero, dado que no se esperaba esta respuesta. Durante el silencio, solo se ha podido escuchar un "eh..." a lo bajo, a modo de queja disimulada por parte del periodista.

La reacción de Matías Prats

"Pero Matías, tengo que decirte que aun es muy pronto", ha continuado diciendo González, mientras Prats no lograba articular palabra. "Nos queda un mes y medio, pero sí debemos tener en cuenta que, siempre en esa época del año, el tiempo se presenta un poco alterado, ¿Verdad?", ha comentado la comunicadora.

"Si...", se le escuchaba decir al conductor del espacio de Atresmedia mientras asentía a todo lo que decía su compañera. "Ya veremos que es lo que nos toca", ha concluido González para continuar con su sección meteorológica.

Como consecuencia de la confesión de González, quien ha desvelado a los espectadores lo que Prats le había preguntado tras las cámaras sobre el tiempo de Semana Santa, el presentador de los informativos ha parecido quedarse algo cortado sin saber que decir, por lo que ha optado por dejar a su compañera que continuara con su sección sin ninguna interrupción.