Pepe Rodríguez, en Cope.es: “Mi futuro en televisión es tan incierto como el de mi restaurante”

El sector la hostelería ha sido uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, pero poco a poco va saliendo adelante con las medidas de flexibilización que el Gobierno de Sánchez ha presentado en cada una de las fases. Pero el sector gastronómico, uno de los más importantes de nuestro país, reclamó la pasada semana frente al Congreso de los Diputados más ayudas para poder afrontar los próximos meses tras la crisis del coronavirus.

Entre los cocineros más prestigiosos que se dieron cita en la madrileña Carrera de San Jerónimo se encontraba el toledano, Pepe Rodríguez, conocido por su restaurante 'El Bohío' y por su papel como juez en el programa de Televisión Española, MasterChef.

Sobre el futuro de las cocinas le hemos preguntado en COPE.es, explicando que hay cierta sensación de incertidumbre dentro del sector: "El futuro, ahora mismo, es incierto. Tengo el restaurante cerrado, pero esperamos abrirlo pronto. Aquí el problema y el caballo de batalla son los ERTES. Todos los restaurantes, como todos los bares y cafeterías, tienen sus problemáticas. La mía es que hasta que no abran Madrid, incluso el resto de España, no tiene ningún sentido abrir. Seguro que un bar en el centro de mi pueblo sufrirá menos porque vive de la gente de alrededor. Yo, que vivo del público nacional, hasta que no esté todo abierto y haya más movilidad no ningún sentido abrir. Por eso, mi futuro es incierto hasta que no exista esa movilidad".

Con relación al balance que hace de la crisis, Pepe Rodríguez explica a COPE que necesitan una mayor comunicación con el Gobierno para marcar las pautas futuras del sector: "Los hosteleros estamos viendo que todos tenemos el mismo problema, por lo que nos hemos ido contando. Nos hemos visto un poco desamparados y, encima, cuando algún ministro sale a decir que puede ser residual el turismo, cuando nosotros en España vivimos de eso, pues, no nos ayuda. Necesitamos tener más comunicación con el Gobierno, no solamente con el Gobierno de España, sino de cada Comunidad e incluso de cada Ayuntamiento, porque cada espacio hostelero es único. Por ejemplo, a mí me beneficiaría poder salir del ERTE más tarde, pero seguro que para otros cuanto antes mejor. Cada uno es un mundo. ¿Se pueden atender todas esas problemáticas? No lo sé, pero deberíamos mirarlo porque si no vamos a caer muchos".

Pepe Rodríguez apuesta porque la cocina siga marcando tendencia después de esta crisis, momento clave para reinventarse, aunque sin perder la esencia tradicional: "La cocina se está reinventando constantemente. Es verdad que en momentos de crisis (esta es una de ellas y va a ser dura, por lo que se vaticina y vais diciendo todos los medios de comunicación), nos tendremos que reinventar. Pero claro, el restaurante que lleva practicando alta cocina no creo que vaya a hacer arroces de pronto, porque para eso tiene una plantilla estructurada justo para hacer ese tipo de cocina. Del mismo modo, el que tiene una arrocería y no le funciona, no creo que se ponga a hacer cocina japonesa. Eso es imposible y no se hace de la noche a la mañana. Es verdad que en todas las crisis hay que ir buscando huecos y ver fórmulas para que el cliente pueda venir y que no le ocasione un gran gasto".

Por último, el cocinero toledano se ha referido a su papel en televisión, donde es muy feliz junto a sus compañeros de MasterChef, aunque reconoce que es mejor ir paso a paso debido a la situación que atraviesa el país: "Mi futuro en televisión es tan incierto como el de mi restaurante. Aquí los contratos no se hacen de por vida, ni se hacen para 10 años. Vamos paso a paso y minuto a minuto. Si esta temporada funciona bien, seguro que renovamos la siguiente. Creo que soy un privilegiado, porque los hosteleros no lo están pasando bien en esta situación. Tengo la suerte de seguir trabajando y tener la televisión como otra vía de escape".