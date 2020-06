'MasterChef' expulsa a su 'desconocido' repescado Carlos por intentar engañar a los jueces

'MasterChef 8' ya ha superado el ecuador de la edición y se encara a la parte final del talent culinario después de una edición que está dejando más titulares por lo que sucede fuera de los fogones.

En la gala anterior del concurso sucedía algo histórico cuando los tres jueces decidían por primera vez no repescar a ninguno de los concursantes expulsados a lo largo de toda la edición. En cambio, daban la oportunidad a candidatos que se quedaron a las puertas de 'MasterChef' de conseguir un delantal blanco. Así fue como Carlos, conseguía entrar en el concurso con 8 semanas de retraso con el resto de sus compañeros.

Este desfase de tiempo se ha visto traducido en una gran diferencia en conocimientos culinarios que han supuesto la expulsión del gaditano del concurso solo 7 días después de su ingreso.

Hoy despedimos a @CarlosMChef8 de las cocinas de #MasterChef. Gracias por formar parte de esta aventura https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/A9F4Y98Q49 — MasterChef (@MasterChef_es) June 1, 2020

La tarta quemada con la que Carlos no conseguía engañar al jurado

Tras la primera prueba de exteriores de la edición en la que los concursantes pudieron servir los menús dignamente y sin grandes problemas, el equipo compuesto por Carlos, Iván, Andy, Michael y Jose Mari se enfrentó a la prueba de eliminación, una prueba que consistía en elaborar en 75 minutos un plato, dulce o salado, con el café como ingrediente principal.

Además se otorgaba el privilegio de pedir ayuda a alguno de los concursantes ya salvados a cambio de 15 minutos. El único que la pidió fue Carlos, que se mostró más inseguro y tuvo la ayuda de Luna.

Sin embargo, a pesar de la ayuda de Luna, el gaditano mostró sus claras desventajas de cara a sus compañeros, unas semanas de formación que se notaron y que pudieron con él en su primera prueba de eliminación.

'Cásate conmigo' fue el plato presentado por Carlos en 'MasterChef'TVE

Carlos presentó un postre dulce en forma de tarta con una especie de merengue de café. "Bonito tu plato no es. ¿Y el merengue es ese? ¿Llamas merengue a una clara montada cruda?" le recriminaba Samantha tras una presentación complicada del plato. Pepe Rodríguez fue más duro de lo habitual al desvelar el supuesto engaño que el concursante gaditano había intentado presentar: "Hiciste una tarta y se te quemó por encima, le diste la vuelta porque estaba demasiado tostadita, negrita, subida de tono. Lo peor es la desproporción de esta galleta tan tostada. Es un amasijo de tantas cosas mal ejecutadas", se lamentaba el chef de Illescas.

Como no podía ser de otra forma,Jordi Cruz también dejó su sello en la valoración del plato: "La has puesto al revés… nos la querías colar, Carlitos. Has dicho, el café es amargo pues les voy a amargar la tarta con el tostadito. No te voy a meter más caña porque es un desastre monumental, no lo maquillemos más", sentenciaba el catalán.

Finalmente no hubo sorpresa y el expulsado de ese programa era Carlos, a quienes en redes sociales han apodado como 'El breve' tras su corto paso por el concurso. A pesar de ello, el concursante se ha marchado con un mensaje positivo: "No sabía realmente qué hacer. Soy un tipo positivo estoy deseando ver a mi niña y pegarle un besito. Y a mí mujer prepararle una tarta de queso de verdad. Estoy súper contento de haber estado aquí. He aprendido algo, cocino bastante mejor que lo que se ha visto. Quiero que gane Iván, porque es un tío sincero y honesto", terminaba diciendo después de 7 días en el talent culinario.

