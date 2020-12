'Mask Singer' desvela la identidad por error de los cuatro finalistas del concurso de Antena 3

En la mejor de las intenciones y sólo con el ánimo de animar al público de 'Mask Singer' a participar con los jueces en adivinar quién hay tras las máscaras, el concurso de Antena 3 ha terminado revelando sin querer la identidad de los cuatro finalistas de la edición de la próxima semana. Un formato que se ha caracterizado precisamente por su secretismo, en esta ocasión ha tirado todo por la borda a sólo 7 días de la que prometía ser la gran final y para la que se habían guardado un total de 4 misteriosas identidades.

Y es que el programa seguía gozando esta semana de una buena media de audiencia que se prolonga desde el arranque del programa. El pasado miércoles la semifinal de 'Mask Singer' cosechó un total de más de un 22% de share, colocándose como el programa más seguidos de esa noche, y dejando cuatro grandes misterios para asaltar la banca de las audiencias la próxima semana. Desde el arranque del programa muchas han sido las caras descubiertas, desde Pepe Navarro a Norma Duval hasta Fernando Tejero, Terelu Camposo, esta misma semana, Pastora Solar y Albano.

¿Quién se esconde detrás de Camaleón?

La primera de las identidades en conocerse esta semana ha sido la de la máscara conocida como “camaleón”. Pero, ¿cómo han conseguido los espectadores descubrir el personaje tras el disfraz? En esta ocasión no ha tenido nada que ver ni con filtraciones ni con deducciones basadas en representantes, sino que ha sido el propio programa el que lo ha hecho sin intención alguna. Durante la semifinal la dirección de 'Mask Singer' se dedicó a marear a los jueces del concurso, Javier Calvo y Ambrossi, Malú y José Mota con fotografías de las identidades originales junto a otros famosos.

En el caso de camaleón podía vérsele posando junto al conocido humorista ya fallecido Chiquito de la Calzada. Pues bien, lo que no podía parecer un peligro a ojos de los jueces o el equipo de producción no tardó en explotar como una bomba: los espectadores hicieron una búsqueda indexada de las imágenes para localizar fotografías similares en internet y... ¡Voilà! La persona junto a Chiquito en la foto es nada más y nada menos que el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.

¿Quiénes son Caniche, Cuervo y Catrina?

Lo mismo puede aplicarse a los otros tres concursante. Caniche, que aparece en una fotografía antigua junto al actor Orlando Bloom, no es otra que Genoveva Casanova, actriz y ex pareja de Cayetano Martínez de Irujo. La imagen descarta así que se trate, como teorizaban los jueces, de otras personalidades como Pilar Rubio o Tamara Falcó. Lo mismo ocurre con el caso de Cuervo: quien de verdad se esconde tras la fotografía con el jugador del FC Barcelona, Lionel Messi, es el campeón de Moto GP Jorge Lorenzo, y no Álvaro Benito.

Por último, Catrina ha tardado más en ser descubierto, y es por que el equipo de producción se esforzó por eliminar con photoshop la imagen de Lenny Kravitz y dejar solo a la máscara junto a la ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton. Por ello, Catrina no es otra que la actriz mexicana Salma Hayek, coincidiendo con el atuendo de su personaje en el concurso de Antena 3.