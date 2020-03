Marta Sánchez sobre cantar el himno de España estos días: "Me gustaría tener libertad para poder cantarlo"

Marta Sánchez es una de esas miles personas que toda la crisis del coronavirus le ha pillado en Madrid, lugar donde se ha tenido que quedar respetando las normas decretadas por el Estado de Alarma.

La cantante se encuentra acompañada por su actual pareja, el empresario Federico León, y también por su hija Paula, tal y como anunciaba hace unos días en sus redes sociales. La que fuera cantante de Ole Ole, ha admitido en una entrevista a Cordon Press que está dedicando estos días a las labores del hogar: "No he puesto más lavadoras en mi vida", confesaba.

Marta Sánchez y su deseo de cantar su versión del himno de España

La cantante también se ha mostrado agradecida con todas las personas que estos días se juegan el tipo para sacar adelante la situación, tanto sanitarios como cuerpos de seguridad del Estado, es por eso que Sánchez se acuerda especialmente de una canción durante estos días: "Es esfuerzo increíble que están haciendo sin el material preciso y poniendo en peligro sus vidas y las de sus familias. Para mi son unos verdaderos héroes", admitía. "Estos días estoy cantando más que nunca 'Soldados de amor'. La letra ahora tiene mas sentido que todos estos años que la he cantando y me gusta pensar en los héroes que antes he mencionado. Cada vez que la interpreto pienso en ellos y se la dedico siempre".

Sobre música, Marta ha sido preguntada por su versión del himno de España. Un himno que se viralizó después de que la cantante lo interpretase hace ya dos años en un concierto, y que le ha costado alguna que otra agresión como la que sufría durante un concierto en Badalona al grito de "fascista".

Es por eso que Sánchez se siente entristecida por no poder cantar el himno libremente, y menos con la corriente política actual con la que se siente reprimida, pero es algo que le gustaría hacer en unos momentos tan difíciles: "Me gustaría poder tener libertad para poder cantarlo pero con la que está cayendo ni loca. Es muy triste no poder cantar el himno porque es la bandera que nos representa nuestra España que estamos salvando todos con nuestro esfuerzo pero...ya lo hablaré en otro momento".

La opinión de Marta Sánchez sobre las donaciones de Amancio Ortega

También ha querido opinar la cantante de Ole Ole sobre uno de los temas más polémicos del momento, las donaciones a la sistema sanitario español de Amancio Ortega. Sobre el fundador de Inditex, Sánchez ha recordado que: "Para mí hay otro héroe Amancio Ortega, ilustre gallego como yo quisiera agradecerle por todo lo que has hecho, lo de antes y lo de ahora".

