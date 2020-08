Marta López pone en jaque a todo el equipo de 'Sálvame' por su estado de salud

El coronavirus ha llegado a nuestras vidas con fuerza. Está presente para todos desde marzo, y todo apunta a que así seguirá siendo durante una buena temporada. Por supuesto, la televisión no es un sector ajeno a la pandemia. Ni, dentro de él, aquellos programas con más audiencia. Como es el caso de ‘Sálvame’.

De hecho, el espacio líder sobre el mundo del corazón en nuestro país vive un momento muy comprometido ahora mismo debido al COVID-19. La preocupación es inmensa en su equipo, con todas las miradas dirigiéndose a una de las colaboradoras estrella del buque insignia de Telecinco: Marta López.

Marta López pone en jaque a todo el equipo de 'Sálvame' por su última 'ocurrencia'

Todos los rumores apuntan a que López podría haber llevado el coronavirus al plató de ‘Sálvame’. Según El Plural, habría dado positivo por COVID-19. Y el motivo radicaría en su presencia en el conocido Starlite Festival de Marbella.

En el evento, que se celebra del 29 de julio al 29 de agosto, se pudo ver a López sin mascarilla e incumpliendo la ahora necesaria distancia social. Además, su supuesto positivo habría llevado a que otros participantes habituales de ‘Sálvame’ se sometiesen a un PCR para saber si están contagiados.

Sea cierto o no, algunos de los colaboradores que se han pasado por el espacio de Mediaset en los últimos días no son los más recurrentes del mismo: Carolina Sobe, Jimmy Giménez Arnau, Miriam Saavedra… Es más: todos los tertulianos que coincidieron con Marta López este lunes (entonces trabajó y fue cuando, supuestamente, empezó a tener síntomas: la prueba del coronavirus no se le habría realizado hasta el martes) habrían sido enviados a casa por precaución.

Aunque una de las presentadoras de 'Ya es mediodía' (otro de los programas de Telecinco en los que aparece López) negó que la ex concursante de 'Gran Hermano' fuese la causante de un foco de coronavirus, la duda queda en el aire. Y más tras conocer que en Marbella estuvo acompañada de otra habitual de la crónica rosa y/o realities de Mediaset: Makoke.

Es El Plural el medio que de nuevo apunta que la ex mujer de Kiko Matamoros acompañó a Marta López durante su paso por Starlite. Un festival que ya fue vinculado de forma polémica con el coronavirus debido a la actuación que el grupo Taburete realizó allí este verano. Con el ahora famoso “¡Ni una p… mascarilla!” pronunciado por Willy Bárcenas en plena actuación como foco de las críticas.

Aunque Mediaset no ha confirmado ni desmentido nada al respecto del estado de salud de Marta López y sus compañeros, el grupo se toma muy en serio la nueva normalidad propiciada por el coronavirus. Por tanto, no se extrañen si estos días, vacaciones aparte, no ven la misma mesa de tertulianos de siempre en ‘Sálvame’ y otros programas de la casa de un corte similar.