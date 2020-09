Mario Casas confirma que estará en la nueva temporada de 'Los hombres de Paco'

Por si los seguidores de 'Los hombres de Paco' no tenían suficiente con revivir las aventuras del trio protagonista formado por Paco Tous, Hugo Silva y Pepón Nieto en la nueva temporada, que ya se ha puesto en marcha, ahora tienen otro motivo por el que no perderse el regreso de la serie policiaca.

Este martes, Mario Casas confirmó que volverá a ponerse en la piel de Aitor en la mítica comedia de Antena 3: "En su día me llamó Luis San Narciso, que fue el que me dio la oportunidad de empezar en esto. Me ofreció estar y enseguida le dije que sí. Por él y por volver a trabajar con mis compañeros", ha contado el actor.

"Todavía no he podido porque estaba rodando una serie, pero sí que haré algo y seguro que va a ser muy emocionante volver a participar en 'Los hombres de Paco'. Será un gusto y un orgullo", ha añadido.

Casas interpretó en la tercera y cuarta temporada al agente Aitor Carrasco, compañero de Povedilla. Su personaje jugó un papel fundamental, ya que, desde su primera aparicion, se convirtió en el enemigo de Lucas (Hugo Silva) por estar enamorado de Sara (MIchelle Jenner).

A pesar de haber pasado tantos años, la ficción mantendrá su esencia. El argumento de este revival comenzará con otro interesante caso de Paco y Mariano. Asimismo, los episodios conservarán su característico humor y gran parte del reparto original, ya que, además de los ya mencionados, Carlos Santos, Neus Sanz, Michelle Jenner y Adriana Ozores también volverán a ponerse el uniforme.

Por otro lado, dado el paso del tiempo, también veremos algunas novedades como la incoporación al elenco de Amparo Larrañaga, Amaia Sagasti y Juan Grandinetti.