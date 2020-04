'Los hombres de Paco' vuelven a patrullar; habrá una nueva temporada en televisión con Paco Tous

Estos días no están dejando hueco a las buenas noticias en ningún ámbito. El coronavirus se ha adueñado de todo, y la esperanza de salir de esta parece un horizonte todavía algo lejano. Sin embargo, una de las vías de escape que la ciudadanía está utilizando para poder sobrellevar todo esto es la Cultura en todos sus representaciones.

Una de esas representaciones es el consumo de productos audiovisuales, tanto en formato series como en película. Este sector también ha sufrido los graves envites del coronavirus paralizando todas las grandes producciones y retrasando los estrenos de cine. A pesar de este panorama oscuro y lúgubre, parece que la ficción nacional tiene una luz al final del túnel.

Bluper traía en exclusiva la vuelta de una de las series más éxitosas de la televisión española. Según este medio, 'Los hombres de Paco' van a volver a patrullar durante una temporada más, y de momento se cuenta con la presencia de Paco Tous de vuelta en su papel de Paco Miranda.

El regreso de 'Los hombres de Paco' 10 años después de su final

Era en 2010 cuando la audiencia decía adiós a la serie tras 9 temporadas, muchas temporadas que de cierto modo habián provocado la marcha de algunos de los protagonistas principales, y habían desgastado la esencia de la serie. Sin embargo, el último capítulo nos regaló una 'boda roja' mucho antes de que 'Juegos de Tronos' estremeciera al mundo de la ficción con el último capítulo de su tercera temporada.

Evidentemente, muchas de los personajes que fallecieron en ese episodio no podrán estar, o ese creemos, en el regreso de la serie. De momento lo que confirma Bluper, es el regreso de Paco Tous, encargado de interpretar al protagonista principal que se metía en la piel del inspector Miranda. Ahora sus creadores Álex Pina y Daniel Écija, creadores también de éxitos como 'Médico de familia', 'Vis a vis', 'Estoy vivo', o 'El embarcadero', habrían preparado una nueva tanda de episodios de 50 minutos con la productora original de la serie, Globomedia. También adelantan que los episodios comenzarían a grabarse a partir de verano, siempre y cuando el coronavirus no afecte al proceso de producción.

Para las pocas personas que no recuerden el argumento de la serie, pocas personas porque la serie de Antena 3 sentaba delante de la pantalla a más de 4 millones de personas durante sus 9 temporadas, algo impensable para cualquier éxito televisivo actual que tiene que enfrentarse a toda la gran demanda en el resto de canales y la oferta del streaming, el argumento seguía las aventuras del inspector Paco Miranda (Paco Tous) y sus hombres.

Tras unos incidentes desafortunados, Paco es enviado a trabajar en la comisaría que está bajo el mando de su suego, el implacable comisario Castro (Juan Diego). Además, Paco convive en la misma comunidad de vecinos que sus compañeros de patrulla, Lucas (Hugo Silva) y Mariano (Pepón Nieto).

En las primeras temporadas la serie se caracterizó por su gran contenido cómico, debido a la torpeza de 'los hombres de Paco', nunca mejor escrito. Sobre todo, un personaje se ganó el cariño de todo el mundo, Povedilla, interpretado por Carlos Santos, y sus escenas compartidas con el comisario Castro. Con el paso de las temporadas, la serie dio un giro más policíaco, con tramas de corrupción dentro de la propia comisaria, con mafias e incluso el FBI de por medio.

Juan Diego interpretó al comisario Lorenzo Castro, un viudo estricto que ponía firma a su yerno

'Los hombres de Paco', un trampolín para sus protagonistas

Esta serie, además de contar con actores consagrados como Juan Diego o Adriana Ozores, supuso un trampolín para sus protagonistas más jóvenes que ahora forman en gran parte de elenco de grandes protagonistas de la ficción española. Fue la primera oportunidad de ver a Michelle Jenner, que se convirtió en el primer amor y musa de muchos en aquella época, más tarde pasaría de musa a reina con su brillante interpretación de Isabel Católica en la premiada 'Isabel'. Su amor 'prohibido' con Lucas (Hugo Silva), con sus subidas y bajadas, es de los grandes amores de la historia de la televisión española. El propio Hugo Silva consiguió un gran reconocimiento con la serie. También fue el descubrimiento de Carlos Santos, al que ya hemos mencionado, y que con el tiempo se haría con el Goya al mejor actor revelación en 2016.

Algunos, pero mucho más jóvenes que ahora, la serie se estrenó en 2005 y terminó en 2010, hicieron sus primeros pinitos en la serie de Antena 3, solo hay recordar a un joven Mario Casas, en su segunda papel de relevancia tras la serie 'SMS', y con un físico más parecido al del resto de humanos, que a la musculatura a la que nos tiene acustumbrados desde 'A 3 metros sobre el cielo'. También una jovencísima Clara Lago hacía aparición en la serie como hermana del personaje de Hugo Silva. Por no hablar de la cantidad de actores de repartos que pasaron por sus 9 temporadas.

También, esta serie supuso el lanzamiento al estrellato de Pignoise, la banda de música formada por Álvaro Benito después de dejar el fútbol. Los madrileños ponían banda sonara a la serie con 'Nada que perder' o la mítica 'Te entiendo', lo que les puso en el foco del panorama musical nacional. Ademas el propio Benito aparecía como actor en las primeras temporadas. Otro grupo que aprovechó el tirón de la serie fue Pol 3.14 poniendo banda sonora a la historia de amor de Sarita y Aitor con 'Lo que no ves'.

Hugo Silva se manifiesta sobre el regreso de 'Los hombres de Paco'

Hugo Silva, Lucas en la serie de Antena 3 ha sido el primero en hablar del asunto en un directo de Instagram mientras promocionaba el estreno de la cuarta temporada de 'El ministerio del tiempo'.

"Ha salido una noticia hoy que dicen que hay un proyecto para hacerse una temporada más de Los hombres de Paco. No puedo decir nada más", confesaba el actor con una sonrisa delatora. "Me estoy riendo mucho en este momento. Esta es muy buena noticia, pero hasta aquí puedo leer, no puedo decir nada más", añadía para la alegría de todos los fans. ¿Sabremos que fue de la vida de Lucas y Sarita?

Hugo en el directo de hoy pic.twitter.com/4huiX7WCg3 — Paco Miranda (@_HombresDePaco) April 22, 2020

Otras series que han vuelto a la televisión

'Los hombres de Paco' no es la única serie que ha vuelto después de mucho tiempo fuera de nuestras pantallas. Ya vimos cómo después del final cerrado de 'Velvet' en Antena 3, Movistar+ recuperó las tramas, incorporó nuevos personajes y creó 'Velvet Colección'. Lo mismo ha sucedido con 'El internado', que ya había comenzado sus grabaciones antes del confinamiento y que, aunque vuelve con actores distintos, hay muchas ganas de que se estrene en Amazon prime. O 'Vis a vis', que cuando terminó en Antena 3 nadie pensó que volvería a FOX y que tendría una secuela que acaba de ver la luz, 'Vis a vis: el oasis'. Y todo gracias a los fans de la marea amarilla, que no se rindieron y pidieron a gritos su vuelta porque el final no había quedado muy claro.

Ahora vuelve una de las series que hizo muy feliz a toda una generación, muchas serán las personas que se vuelvan a sentar con toda la familia a recordar esa segunda mitad de los 2000, esas tramas policíacas y esos finales emotivos. Esperemos que pueda ser el mayor número de familias que puedan volver a reir con Paco y los suyos junto a sus seres queridos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué ha fracasado 'El Continental' en TVE?

'El secreto de Puente Viejo' dice adiós tras 9 años de éxitos

El día que 'Aquí no hay quien viva' predijo el coronavirus y enseñó a los políticos cómo controlarlo