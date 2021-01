María Teresa Campos toma una decisión irrevocable tras su enfrentamiento con Isabel Gemio: “Adiós”

Una de las periodistas más reconocibles de la televisión, María Teresa Campos, ha anunciado este viernes la drástica decisión que ha tomado después de su enfrentamiento con la también periodista Isabel Gemio.

Maria Teresa llevaba resguardada en su hogar desde que salió la polémica entrevista que le realizó Isabel Gemio para su canal de Youtube. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de la veterana periodista y lo cierto es que de todos era sabido que estaba muy molesta por la forma en la que se le había entrevistado.

Los momentos más tensos de María Teresa Campos

Entre las frases más polémicas que se pudieron escuchar en la entrevista destacan dos que no hicieron gracia a María Teresa. La primera es la relativa su edad, algo de lo que la malagueña nunca quiere hablar. "¿Te imaginabas así con 80 años?", le preguntó Isabel Gemio mientras se estaban maquillando. "Tú eres una cerda, eso no lo ha dicho todavía nadie en televisión", respondía Campos, ofendida.

El #zasca de Campos a la Gemio por preguntar por su edad : "eres una cerda" pic.twitter.com/Qp4qLCLNWA — TVMASPI (@sebas_maspons) January 7, 2021

El segundo motivo por el que la Campos estuvo incómoda, y por la cual estuvo a punto de cortar la entrevista, fue la reflexión que hizo Isabel Gemio a María Teresa Campos sobre las últimas polémicas que tanto ella como sus hijas habían protagonizado.

"Llega un momento que digo: por aquí no quiero entrar. Y no has conseguido meterme", le cortó la veterana a Gemio. Un enfado que fue cogiendo cada vez más fuerza hasta que finalmente María Teresa Campos fue tajante. "Bueno, por favor, termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista", se escucha en la entrevista.

La drástica decisión que ha tomado María Teresa Campos

Este clima de opinión ha provocado que María Teresa Campos haya sido asaltada en las últimas horas por los medios de comunicación, para conocer de cerca por cómo se encontraba. Ha que todo está bien: "Yo me encuentro muy bien, pero en este momento no estoy para muchas cosas porque he venido al dentista, todo bien ¿por qué va a estar mal?", ha reflexionado.

En cuanto le han preguntado por su conflicto con Isabel Gemio, la comunicadora ha cambiado su rostro y se ha enfadado... y es que este sábado va a conceder su primera entrevista en 'Viva la Vida': "¡Ay! nada, nada. Mañana saldré en Viva la vida".

Las Campos pasan a buscar a María Teresa, que ya está lista para su próxima entrevista. Este sábado a las 16:00h, en #VivaLaVida con Emma García https://t.co/R4tzvpzrGh — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 21, 2021

Lo que sí que ha querido dejar claro la malagueña es que no va a volver a hablar de Isabel Gemio, ni del conflicto que sigue teniendo abierto con ella. "Que no, que yo no voy a hablar de nada, no he hablado, ni voy a hablar, adiós", ha sentenciado.

También te puede interesar

María Teresa Campos corta la entrevista e Isabel Gemio se queda atónita: "No he venido a terapia"

Isabel Gemio cuenta un dato desconocido sobre Bertín tras su ruptura con Fabiola: "No tenía por qué hacerlo"