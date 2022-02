María Patiño se sincera y habla de cómo luchó contra la enfermedad que sufrió: "Me sentí incluso culpable"

Este miércoles, María Patiño y Terelu Campos volvieron a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de ‘Sálvame Lemon Tea’, una especie de ‘Aquí hay tomate’ que servirá de transición hasta la llegada de ‘Sálvame Naranja’. Además, posteriormente, ellas pasaron a las sillas de colaboradoras durante el resto del programa. Como estas últimas semanas, a raíz del estreno de 'Montealto', Rocío Carrasco está siendo una de las protagonistas de los espacios de Telecinco.

Concretamente, la comunicadoras quisieron analizar las declaraciones que la hija de Rocío Jurado hizo en 'El programa de Ana Rosa', haciendo hincapié en cuando confesó abiertamente de lo mucho que había sufrido. A raíz de esto, Patiño reconoció que ahora se siente más cercana a Carrasco, incluso se ha atrevido a recordar un complicado episodio de su pasado por el que se ha sentido identificada.

"Quería confesarte hoy una cosa sobre la que llevo pensando varios días y me apetece contártela hoy", le comenzaba diciendo Patiño a Terelu. "Una de las cosas que me llevó a querer entender a Rocío y a aceptar que me había equivocado, es que yo hace muchos años, como bien sabrás, conté que tenía un problema de alimentación por la bulimia y la sociedad, en ese momento, creía que era un problema de niñas caprichosas que solo queríamos estar delgadas", recordaba la comunicadora, con la voz entrecortada por las lágrimas retenidas.





"¿Por qué no empatizamos con el dolor?"



"Me sentí tan incomprendida socialmente porque hasta gente con capacidad intelectual, profesionales de la medicina, me hacían sentir mal conmigo misma. Incluso me sentí culpable por estar enferma", confesaba la presentadora. "Es un caso que no tiene nada que ver, mucho más dramático pero, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de entender cosas que desconocemos? ¿Por qué no empatizamos con el dolor?", se lamentaba la colaboradora, visiblemente afectada por recordar aquello.

Ante esto, su compañera le mostró todo su apoyo y le dio toda la razón. "He vivido en mi familia la anorexia y sé lo devastador que es para quien lo sufre y para quien está a su lado. Al final, es eso. No sentirse comprendido e intentar explicarte una y cien veces", desvelaba Campos. "Creo que ella ha hecho una declaración de intenciones que creo que este programa va a apoyar y seguir a rajatabla", agregaba, haciendo referencia a Carrasco.

"Si Rocío Carrasco ha decidido que es el momento de dejar a su hija a un lado, porque es bueno para poder avanzar, debemos ayudarlas a ambas", opinaba la colaboradora. "Lo comparto y lo vamos a hacer como programa", aseguraba Patiño. "Yo creo que es una declaración de intenciones que toma una madre para proteger a su hija. y, espero y deseo, a lo mejor me dices que soy una ingenua, pero que su padre haga lo mismo. Que deje a su hija, que la deje libre y no la instrumentalice. Que sea feliz", agregaba. "¿Crees que yo no me sumo a ese deseo?", apuntaba Terelu tras señalar que "esto no es asunto para tirar uno solo. Si no tiran los dos a la vez, es absolutamente imposible".