María Patiño confiesa en 'Sábado Deluxe' por qué oculta el lado izquierdo de su cara: "Tengo cita"

Este sábado, Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a preguntar a María Patiño en el 'Deluxe' lo siguiente: "¿Te puedo decir algo que me llama la atención?", decía el icónico presentador de Telecinco. De inmediato, Patiño (ataviado con un sombrero con el que pretendía el formato promocionar el inminente estreno de 'Pasión de Gavilanes' en la empresa de Vasile, respondía: "Sí claro, no te preocupes. Estoy fuerte".

Las risas se desataban en plató. Vázquez, seguía preguntando: "¿Todavía no has ido al dentista?". La colaboradora del programa replicaba: "Te cuento lo que me pasó. Cuando me iba a poner el diente (es que se me ha olvidado hoy ponérmelo)...". El presentador la interrumpe y no da crédito. "'Pero chica, ¿cómo se te va a olvidar ponértelo?".

Me meo con María Patiño: “se me ha olvidado ponerme el diente, como sabía que iba dar el perfil derecho al público y no se vería, me he relajado. Tengo cita en el dentista para que me lo ponga” ??????????????????



Eres lo más, @maria_patino ?????? pic.twitter.com/9Vm014KOjK — Señor del antifaz?????‍?? (@MenervaPiquero) February 6, 2022

Continúan las carcajadas. Los compañeros de María no se pueden creer lo que está ocurriendo. "No, cuando me iba a poner el diente tuve una llamada de trabajo. ¿Quieres hacer el 'Sálvame Lemon Tea'? Y dije: sí. Y no me dio tiempo a ponerme el diente", dice Patiño.

"¿Y desde entonces tienes el hueco?, replica Jorge Javier con cara de asco. "No porque ahora me han dado cita para el 18 de febrero a las 18:00 de la tarde que tengo que ir a ponerme el diente. Y ya está", argumenta la presentadora de 'Socialité'. Para el presentador de 'Sálvame' no eran suficientes explicaciones. Quería saber más detalles. "¿Pero tú no te lo sabes poner con un pegamento?", pregunta. "No, es una cosa que...", cuenta a medias Patiño.





"¿Y por qué no te lo haces?", sigue Vázquez, quiere saber más. "Que me lo voy a hacer el 18 de febrero. Como sabía que me sentaba de perfil me relajé y no me he puesto el diente. Claro, aquí no hay nadie", dice Patiño entre risas. "Pero escucha María, en el hueco ese entra un puño ya", Jorge.

La presentadora de 'Socialité' también desvela que Terelu tiene también este tipo de problemas con sus dientes. Y ahí queda la escena. María Patiño, sabiendo que el plano que iba a tener era ese, decide no ponerse el diente. Un momento que causó las risas de los espectadores y de los compañeros que se encontraban en el plató.

Este es el momento en el que María Patiño perdió ese diente: sucedió en directo

En junio de 2020, María Patiño explicó en el 'Deluxe' que acababa de sufrir un accidente en directo. Las risas de los colaboradores del programa nocturno de los sábados de Telecinco se hacían presentes mientras Jorge Javier tomaba un folio para hacer lo que nadie esperaba.

El presentador se acercaba hasta la cara visible del programa 'Socialité' para ofrecerle el papel por si quería depositar su diente. Una imagen rocambolesca que se ha convertido ya en uno de los momentos televisivos más comentados de la semana, por lo surrealista de la situación.





“Hostia, menudo diente chaval...”, aseguraban alarmados los colaboradores desde detrás del presentador. “Ay María, qué disgusto. Pero a lo mejor tampoco se nota...” le comentaba otra compañera entre el silencio incómodo de todos los protagonistas este sábado. Casi un año después, el diente de la Patiño ha vuelto a la escena mediática. Esta vez, porque no se lo ha puesto.