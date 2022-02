Jorge Javier Vázquez, "en shock", tras el accidente que ha sufrido en el teatro: "Ha venido la ambulancia"

Este sábado, Jorge Javier Vázquez ha acudido a Mediaset para presentar el 'Deluxe', al terminar su función en el teatro Reina Victoria de Madrid, donde actúa desde hace varias semanas con la obra 'Desmontando a Séneca'. Sin embargo, esta función no ha sido una más, sino que en ella ha sufrido un accidente, que ha compartido con sus compañeras María Patiño y Belén Rodríguez al arrancar el programa de la noche del sábado en Telecinco. "Vengo en shock", comenzaba diciendo y añadía: "Es la historia más flipada que os puedo contar. Los espectadores tienen que coger mis conclusiones con pinzas".

En ese momento, el presentador ponía la situación en contexto: "Hace tiempo que no llevaba yo una racha de salud tan regulera, desde septiembre del año pasado, que si faringitis, laringitis, no me acababa de recuperar del todo. Además, estaba muy triste, nunca lo había estado tanto. El domingo me empezó una gripe, pero vine al programa durante la semana e hice la función. Y ya el viernes, ya estaba recuperado y animado, lo vi todo fenomenal. Ayer le digo, he notado en dos ocasiones que alguien me ha tocado".

A continuación, empezaba a narrar lo vivido durante la función: "Hoy, en el teatro todo iba fenomenal, estaba Sonsoles Ónega y Mercedes Milá entre el público, hay un momento en el que estoy sentado al borde del escenario y todo a oscuras, y, de repente, el bastidor que cae al final, ha caído antes de tiempo", comentaba, antes de confesar que ha sentido que el bastidor se le venía encima, por lo que se ha tirado al patio de butacas y se ha dado un buen golpe.





"No me hubiera dado porque solo se manipula cuando estoy fuera de la zona de peligro, pero en ese momento yo lo veía encima", ha reconocido, y ha añadido: "Ha tenido que venir la ambulancia, estaba en el suelo, sin poder moverme. La gente se pensaba que era un gag de la función. Me he podido levantar, más o menos, pero hemos suspendido durante tres minutos. Me he hecho mucho daño, no puedo caminar casi".

Sonsoles Ónega explica cómo ha vivido el accidente de Jorge Javier Vázquez

En este momento, Sonsoles Ónega, que casualmente se encontraba entre el público, entraba en directo en el 'Deluxe' para explicar cómo lo había vivido ella: "No sabéis el momento que hemos vivido en el teatro. Yo he contado que se le ha caído el escenario. Han entrado los acomodadores y los técnicos corriendo a ayudarle", ha relatado.

Jorge Javier ha tenido un incidente en el teatro. Sonsoles Ónega ha sido testigo #sabadodeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) February 5, 2022





Para terminar, Jorge Javier ha explicado la conclusión que saca del suceso vivido: "He tenido un aviso de Mila Ximénez. Últimamente, estaba perdiendo el tiempo pensando en qué debo hacer para ser feliz y he tenido el aviso de basta de tristezas, de pensar en cómo estamos, en qué nos falta, nos falta vivir. Nos está haciendo ver que hay que salir. Siempre llevo una foto de mi padre y de Mila y hoy solo estaba la de Mila porque he llevado la de mi padre a restaurar".