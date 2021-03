María Patiño arremete contra Irene Montero por su intervención en 'Sálvame': "No se puede involucrar"

El pasado domingo, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revolucionó las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanzó un 33,3% de share. Los espectadores estaban muy expectantes ante el estreno de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Tal ha sido el revuelo causado por las declaraciones de la hija de Rocío Jurado que muchas figuras políticas se han pronunciado al respecto. Tras el estreno de la docuserie, muchas políticas quisieron mostrar su apoyo públicamente a Carrasco, entre las que se encontraban Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras.

"El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", tuiteaba la ministra de Igualdad con el hashtag #RocioYoSiTeCreo. Esta opinión también la manifestó en 'Sálvame' al día siguiente: "Rocío Carrasco ha sido muy valiente por cómo revive esas experiencias de violencia que aún son profundamente dolorosas para ella".

Como consecuencia, este miércoles, en el plató de 'Sálvame' se abrió un debate sobre si es correcto que los políticos se posicionen en un tema tan delicado como este. Aunque la mayoría han demostrado admiración por ello, dado que creen que es importante que los políticos se mojen cualquier tipo de tema, otros creen que solo lo han hecho para conseguir votos.

"Yo no lo veo mal que los políticos puedan hablar de un tema social y, además, que está tan candente… Yo sé que a mucha gente le ha molestado porque piensan que los políticos se meten en este tema para ganar un puñado de votos. Yo me quiero quedar con que, hay un problema tan gordo con la violencia de género, que un político no piensa en las elecciones, piensa en ayudar", comenzaba diciendo Kiko Hernández.

"Pues yo te digo que una ministra de Igualdad, ante un proceso de un hombre no condenado, si es desconocedora, debe estar y representar lo que para mí representa la igualdad. Yo también tengo derecho a decir lo que opino, porque tengo un hijo varón, y espero que, si algún día es absuelto de un caso, que no le están condenando mediáticamente. La ministra de Igualdad no se puede involucrar en un tema así”, contestaba María Patiño, contradiciendo a su compañero.

"No la agradezco nada ni me representa"

"No la agradezco nada ni me representa", concluía Patiño, enfrentándose a Carlota Corredera por presentar opiniones opuestas. "Pues yo le agradezco muchísimo a Irene Montero que entrase en el programa y que, además, pusiese en valor las declaraciones de Rocío. Por otro lado, Antonio David no está absuelto…", le contestaba la presentadora del programa.

"Si quieres te saco el listado de personas que han acabado con las vidas de sus hijos después de haber estado libres por malos tratos. Entonces, claro, vamos a tener cuidado. Porque la justicia, precisamente con la violencia de género, no está siendo muy ejemplar", continuaba diciendo Corredera, aparentemente ofendida por la opinión de su compañera.

"¡Que quede clarísimo mi apoyo a todas las mujeres que sufren violencia de genero! Pero vuelvo a decir, en un estado de derecho es primordial la presunción de inocencia ¿De acuerdo? ¡Pues ya está!", exclamaba Patiño visiblemente alterada. "Y la ministra que desconoce el proceso", agregaba, dejando claro que no le pareció bien la intervención de Montero en el programa de Telecinco.