María Galiana y Juan Echanove se muestran muy críticos con 'MasterChef': "Ni por todo el dinero del mundo"

Este domingo, Gonzo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta con una nueva entrega de 'Salvados'. Esta vez, el presentador recibió a María Galiana para hablar tanto aspectos de su vida privada como de su trayectoria profesional, haciendo hincapié en el proyecto más importante de su carrera: 'Cuéntame'.

A lo largo de la entrevista, el presentador aprovechó la presencia de la actriz para hacer una llamada a Juan Echanove, quien se unió a la entrevista mediante el teléfono móvil. "Los dos habéis escrito libros de recetas... ¿Nunca os han ofrecido ir a 'MasterChef'?", quiso saber el periodsita, haciendo referencia directa al talent culinario de Televisión Española que cuenta con una edición dedicada a famosos.

"Sí, pero desde luego yo no iría por nada del mundo", soltaba de pronto Galiana, muy crítica. "A mí me han ofredido ir a 'MasterChef' y lo he declinado", aseguraba el actor, poniéndose de lado de su compañera. "Sencillamente porque yo creo que la cocina es algo tan bello, tan hermoso, tan complejo, que no me gusta que sea competitiva. Yo creo que todo el que pueda descartar la competición, es bueno. Porque la competición solo es buena para los que ganan", se justificaba Echanove.

"Exacto, tienes toda la razón, Juan", le apoyaba Galiana, quien se ha mostrado muy crítica con el formato y ha dejado claro que nunca iría. "Yo no iría a 'MasterChef' ni por todo el oro del mundo... Primero, porque eso no tiene rigor, están todos como locos", opinaba la interpreta, aparentemente indignada con la mecánica del formato.





"No pongo ni un pie en 'MasterChef'"



"En tres minutos tienen que hacer una barbaridades... Todo lo que tienen que hacer... Pero si precisamente lo más importante de la cocina es la lentitud", reflexionaba la protagonista de 'Cuéntame'. "Cómo voy a hacer yo un plato complicado corriendo como las locas con un canasto para arriba y para abajo comprando las cosas", agregaba. "Vamos, yo no pongo ni un pie en 'MasterChef'. Ni loca", zanjaba la actriz.

Por otro lado, Galiana reconoció que está un poco cansada de trabajar en 'Cuéntame': "Un poco harta, pero no tengo más remedio. Porque tengo un status que está muy relacionado con la serie. En cuanto a mi vida con mis hijos y nietos", aclaraba, dejando claro el motivo por el que no puede dejar la serie de TVE.

"Mi gran decepción como actriz es no haber hecho más cosas. No hacer otro tipo de papeles. Siempre he tenido un aspecto de maruja impresionante, nunca habría podido haber papeles de alto standing y el físico también importa. Pero me hubieran gustado hacer otro tipo de papeles, que no solo de abuela Herminia", señalaba.

Asimismo, se mostró muy cabreada por la desaparición de Juan Echanove de la serie, cuando mataron a su personaje: "Me pareció lo más injusto de la vida", opinaba tras asegurar que él aportaba a la serie "el punto exacto de humor". "Creo que una gran parte de la audiencia venía por él", reconocía la actriz al conductor del espacio de laSexta.