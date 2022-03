María Casado confiesa en TVE el complicado momento que sufrió: "Llevé protección policial"

La noche del miércoles, María Casado volvió a formar parte de la parrilla de TVE al frente de 'Las tres puertas'. En esta ocasión, la presentadora contó con Isabel Coixet, Lolita y Xavier Sardà como invitados. Todos ellos hicieron un repaso tanto de su carrera profesional como de su vida personal, contestaron a las preguntas de la presentadora, que dedicó uno minutos en exclusiva a cada uno de los entrevistados.

La presentadora habló con Sardà, quien sorprendió a la periodista nada más llegar al alabar su comportamiento en la entrega anterior por no reprimir sus emociones frente a las cámaras y echarse a llorar. "Aquel disgusto fantástico es de una sinceridad pasmosa que me parece un atrevimiento", señalaba el comunicador, lo que la conductora del espacio recibió muy agradecida: "Salió de verdad".

En ese momento, el presentador le aconsejó que no se preocupase tanto de la audiencia porque "tampoco está tan mal". A raíz de esto, Casado quiso señalar las elevadas cifras que obtuvo 'Crónicas Marcianas'. Ante esto, Sardà declaró que no eran "justas" porque la televisión no estaba tan fragmentada.

"Una de las mejores noches fue gracias a la final de un Gran Hermano, pero dos datos altos, aunque malos para mí, fueron por el asesinato de Ernest Lluch, cuando llegamos a un 40% que ojalá no hubiéramos tenido, y luego por los atentados de los trenes en Madrid. Cuando batíamos audiencia por un reality me encantaba pero otras por hechos tan difíciles no", aseguraba el comunicador.









"No tanto por uno sino por tu entorno"



Además, aseguró que nunca volvería a ponerse al frente de un late night como 'Crónicas Marcianas': "No volvería, no tendría sentido. Me lo pasé bien y mal. Se sufre y se disfruta". Por estos mismos motivos fue por los que decidió dejar el programa: "Fueron 8 años y lo dejé porque quise. Me fui por el horario, no sabía dormir por la mañana. He hecho televisión durante años pero ahora mismo no te envidio nada. Cuanto más mayor se hace uno, más respeto le da a uno estar en un plató".

A raíz de esto, la conductora del espacio quiso saber cómo había afectado este éxito a su vida diaria. "Yo tuve que llevar seguridad... Fue duro, sí, sí, lo fue al principio", confesaba el comunicador. "Uno no se acostumbra a eso", la apoyaba Casado, lo que él corroboró sin dudar.

"En la noche, yo sostengo que ve la televisión muchísima gente diversa, muchísima gente fantástica y sí hay algún loco carioco o personaje peligroso...", reflexionaba Sardà. "Eres un objetivo fácil para ese. Yo también llevé protección policial una temporada", confesaba entonces la presentadora de TVE, dejando muy sorprendidos a los presentes.

Una vez conscientes de lo que tenían en común, ambos afirmaron que es una situación "inquietante". "No tanto por uno sino por tu entorno", puntualizaba la presentadora, señalando que lo que más le preocupaba ante este tipo de amenazas era su familia. "Y luego te dicen 'usted tranquilo, haga su vida' o 'sea usted mismo, no se preocupe, yo no estoy'", se quejaba la periodista.