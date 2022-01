Margarita del Val pone fecha en Telecinco al fin de las mascarillas: "Es muy probable"

Este viernes, la incidencia a 14 días notificada por el Ministerio de Sanidad, apunta a una nueva subida, después de tres días seguidos a la baja. Pese a este hecho, muchos apuntan a que el pico de la sexta ola está muy cerca de alcanzarse. El incremento en 139 puntos, hasta los 3.418,4 casos por 100.00 habitantes, marca un nuevo máximo de la pandemia, y coloca a España al borde de los 9 millones de positivos.

La presión en las UCI se mantiene elevada en el 23,2 % y también la ocupación hospitalaria en planta, que es del 14,9 %. Con 141.095 nuevos positivos y 142 fallecidos más, el escenario epidemiológico rompe, de momento, una tendencia a la baja iniciada el martes y que se antojaba precursora de alcanzar el pico de la sexta ola. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera la ocupación en cuidados intensivos mientras que Madrid hace lo mismo con la hospitalaria.

La ocupación en las uci sigue siendo preocupante con un 23,25 % de ocupación, similar a la registrada este jueves y con Cataluña liderando el porcentaje más alto, 42,61 % seguida de Ceuta, con el 35,29 %; Aragón, 30.26% y Baleares y País Vasco, ambas en torno al 28,8 %. Por grupos etarios, los menores de 11 años siguen acumulando las incidencias más altas (4.599,9 casos por 100.000 habitantes) pese a que la vacunación pediátrica está en marcha y tiene una cobertura ya del 51 %. Los colegios no son ajenos al aumento de los contagios. De hecho la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha informado este viernes de que en estos momentos, en España, hay un total de 262.450 estudiantes confinados por covid, un 3,27 % y 24.742 profesores, el 4,2 %.





Con estos datos sobre la mesa, en algunas regiones se están levantando ciertas restricciones y otras planean hacerlo en los próximos días. Respecto a esta cuestión se ha pronunciado la viróloga del CSIC, Margarita del Val, en su última intervención en 'El Programa de Ana Rosa'. "La mascarilla en interiores es un escudo muy bueno y eso lo tenemos que mantener en España, creo que es imprescindible. Hasta que no acabe la oleada de invierno y no baje el pico de muertos, realmente no podemos levantar la guardia porque ómicron nos está arrasando", ha arrancado su intervención.

Margarita del Val, viróloga del CSIC: "La tercera dosis en las personas de cincuenta y pico para arriba yo creo que es muy importante" #AR20Ehttps://t.co/vA87glEFJI — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 20, 2022





Además, desde Telecinco, ha invitado a tener un cuidado especial en interiores, además de con las personas vulnerables: "Atención a todas las personas vulnerables. Hay que tener un cuidado especial con ellas, ventilar, mascarilla y tercera dosis, eso por supuesto, e identificarlo".

Por último, la viróloga ha dado una fecha que considera clave para replantearse el uso de la mascarilla: "Hay que protegerse unas cuantas semanas, yo creo que eso todavía hay que hacerlo porque no es bueno infectarse ahora. Nos acabaremos infectando muchos, pero la mascarilla sigue siendo muy importante todavía. En un mes, dos meses a lo mejor lo vemos distinto, es muy probable que lo veamos muy distinto. Pero todavía hay que observar, hay demasiadas incertidumbres y hay que ser precavido".