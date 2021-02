Manuela Carmena sorprende a todos al revelar en "Salvados" cuánto cobra de pensión

Las pensiones en España están en peligro. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba este domingo en una entrevista en "El Mundo" que hace falta recortar en 30.000 millones el gasto futuro para poder blindarlas con el IPC. Por este motivo, el ala socialista del Gobierno estudia fórmulas para ampliar los años de cálculo de las pensiones. Algo que desde Unidas Podemos no están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto.

La pensión media por jubilación en España en 2019 es de 1.133,94 euros. O dicho en otros términos, la mayoría de los pensionistas españoles cobran aproximadamente poco más de 1.100 euros. El gasto total de pensiones en España fue de 10.087,7 millones de euros en enero de 2021, lo que supone un aumento del 3,26% con respecto al mismo mes del año pasado.

"Salvados" organizó este domingo un reportaje para hablar sobre las pensiones. "¿Creéis que se puede vivir con con los 1.170 euros de media o con los 780 de un autónomo?", preguntó Gonzo a Miguel Ríos, Manuela Carmena, Charo López y Javier Clemente en Salvados. Los cuatro desvelaron cuánto dinero recibían como pensionistas. La mayor sorpresa la protagonizó Carmena, que no dudó en revelar que su pensión es el doble que la media española. "Yo líquido cobro 2.400 euros al mes", aseguraba Carmena. Una cantidad muy superior a la del resto de invitados. Javier Clemente, por ejemplo, sólo cobra 1.080 euros de pensión. Miguel Ríos reconocía que no cobra mucho porque no ha cotizado demasiado a lo largo de su carrera: "Yo he cotizado muy poco porque los músicos y los cantantes no hemos estados dados de alta casi nunca. Creo que mi pensión no llega a 800 euros".

La actriz Charo López reconoce que vive una situación similar a la de Miguel Ríos. A pesar de que ha estado toda la vida trabajando, no siempre ha cotizado: "A mí también me pasa. Yo empecé a trabajar con 19 años y tendría que cobrar la pensión entera. Pero, como los primeros años, los productores no cotizaron por mi, no ha sido así. Cuando me he jubilado, me he llevado una sorpresa. Yo cobro 1.350 euros. Si yo viviera de la pensión, mal".

En el programa, Manuela Carmena ha defendido que "lo que reclaman los pensionistas es estupendo" y siempre les ha apoyado, pero reflexiona sobre el sistema de las pensiones: "A mí me parece que sería muy bueno hacer compatible la pensión completa, insisto, completa, y la posibilidad de trabajar porque llegas a los 64 años, los 65, los 66 y estás perfectamente bien y puedes hacer algún otro trabajo, ¿por qué no lo vas a poder hacer?". Una reflexión que ha provocado un cruce interesante de opiniones en el programa.

