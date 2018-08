‘Maniac’ con Emma Stone de protagonista, entre las nuevas series de este 2018

El otoño seriéfilo viene cargado de primicias como lo nuevo del creador de "Mad Men", Matthew Weiner, una antología titulada "Los Romanoffs", el salto a la televisión de Emma Stone de la mano de Cary Fukunaga ("True Detective"), "Maniac", o el regreso del tándem Michel Gondry/Jim Carrey, "Kidding".

Los hermanos Coen también se lanzan de lleno al mundo de las series con "La balada de Buster Scruggs", una antología en seis partes de relatos fronterizos del Viejo Oeste que Netflix presentará en el Festival de Venecia y que estará disponible para los espectadores previsiblemente antes de que termine el año.

Antes, el 21 de septiembre, la plataforma fundada por Reed Hastings estrenará "Maniac", adaptación de una serie noruega en la que Emma Stone y Jonah Hill (que vuelven a coincidir más de una década después de "Supersalidos") interpretan a dos pacientes de un centro psiquiátrico que son utilizados en un misterioso ensayo farmacéutico. El tono es de comedia negra.

También tienen fecha (26 de octubre) "Las escalofriantes aventuras de Sabrina", precuela de la serie original "Sabrina: Cosas de brujas", que combina terror, ocultismo y brujería y que protagoniza la hija mayor de Don Draper en "Mad Men", Kiernan Shipka.

Sin fecha confirmada, Netflix prevé estrenar en el último trimestre "Narcos: México", con Diego Luna, Ernesto Alterio o Michael Peña entre sus protagonistas. Tras el éxito de la versión colombiana "Narcos", la nueva ficción mostrará el nacimiento del cártel de Guadalajara en los años 80.

Y la española "Elite", que vuelve a reunir a los actores de "La Casa de Papel" María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente en una historia ambientada en un colegio exclusivo que combina un asesinato sin resolver y un conflicto de clases como principales ingredientes de la trama.

Junto a los nuevos títulos, la plataforma estrenará el 7 de septiembre la tercera temporada de "Las chicas del cable" y las segundas de "Marvel-Iron Fist" y "Atípico" o la mexicana "Ingobernable"(14 de septiembre).

La novedad más esperada de Amazon Prime Video es "Los Romanoffs", una serie antológica contemporánea creada por Mathew Weiner ("Mad Men"), que presentará a partir del 12 de octubre ocho historias independientes sobre personas que se creen descendientes de la familia real rusa.

Rodada en tres continentes y siete países, cuenta en su reparto con intérpretes como Kerry Bishe, Cara Buono, Clea Duvall, Griffin Dunne, Aaron Eckhart, Christina Hendricks, Isabelle Huppert o Diane Lane.

Julia Roberts desembarca en Amazon con "Homecoming", un thriller psicológico en el que interpreta a una agente secreta dedicada a ayudar a los soldados a regresar a su vida como civiles, una creación del cerebro de "Mr. Robot", Sam Esmail.

HBO hasta ahora sólo ha confirmado el estreno, el 5 de septiembre, de "Mayans M.C.", una serie derivada de "Sons of Anarchy" cuyos protagonistas son una banda de moteros latinos de California con los que Jax Teller se enfrentaba y con el tiempo se alió.

Esta plataforma estrenará también, el 10 de septiembre, la segunda temporada de "The Deuce", de los creadores de "The Wire", que relata la historia de la legalización y auge de la industria del porno en Nueva York entre los años 70 y los 80, con James Franco y Maggie Gyllenhaal.

Más avanzado el otoño llegarán la nueva serie producida por Lena Dunham, "Camping", con Jennifer Gardner y David Tenant, y "La amiga estupenda", adaptación del "best seller" de Elena Ferrante que se va a estrenar en el Festival de Venecia, además de la rumana "Hackerville" y la polaca "Blinded by the lights".

Y nuevas temporadas "Supergirl", "Future Man", "Marvel's Runaways", "DC's Legends of Tomorrow", "Room 104".

Movistar+ se reserva para este otoño el lanzamiento de dos nuevas series de producción propia: "Gigantes", un melodrama familiar con luchas de poder dirigido por Enrique Urbizu y protagonizado por José Coronado, y "Arde Madrid", creada por Paco León, sobre el tumultuoso paso de Ava Gardner por la capital española.

Junto a ellas, "Virtual Hero", una serie de animación basada en los cómics del 'youtuber' Rubius, y nuevas temporadas de "Velvet Colección" y "Vergüenza".

En cuanto a series internacionales, encabeza la lista "Kidding" en la que el actor Jim Carrey vuelve a colaborar con Michel Gondry 14 años después de "Olvídate de mí". Se trata de una agridulce comedia dramática en la que Carrey da vida a un multimillonario presentador de televisión que tras su halo de bondad esconde a un tipo a punto de perder la cabeza.

La plataforma de Telefónica traerá también "Deutschland 86", continuación de la serie de espías "Deutschland 83", y nuevas temporadas de "House of cards", "Shameless", "El joven Sheldon", "Arma Letal", "Will&Grace" o "Madame Secretary", entre otras.

Asimismo se espera el debut, aún sin fecha, de "Castle Rock", basada en el universo de Stephen King o la adaptación de la novela de Jöel Dicker "La verdad sobre el caso de Harry Quebert".

Sky Televisión ofrecerá a partir de septiembre la saga "Patrick Melrose", protagonizada por Benedict Cumberbatch; AMC estrenará "Lodge 49", sobre un exsurfista; TNT la comedia "The Last original gángster", y Fox una nueva temporada de "American Horror Story", un cruce entre "Murder House" y "Coven" (temporadas 1 y 3).