Mamen Mendizábal revela qué le cuesta más de presentar 'Encuentros inesperados': "Lo tuve que hacer"

Tras su repentina marcha de 'Más vale tarde' la temporada pasada, Mamen Mendizábal ha vuelto a laSexta con 'Encuentros inesperados'. En este espacio se podrá ver otra faceta de la presentadora, dado que cambia los informativos por el entretenimiento y mostrará su parte más personal. Este formato de Producciones del Barrio, también productora de ‘Salvados’ o ‘Lo de Évole’, tal y como su nombre indica, reúne a famosos con personalidades muy diferentes en una sobremesa para debatir sobre diferentes temas durante 10 entregas.

Lo más llamativo de este nuevo programa es su selección de rostros reconocidos para cada entrega y el motivo por el que los juntan, dado que los veremos hablar sobre temas de los que no han opinado nunca antes en televisión. Como consecuencia, tal y como ha señalado Mamen Mendizábal durante la presentación a la que ha acudido COPE, “ha habido momentos de tensión, de lágrimas, risas… Lo que tiene que haber en una sobremesa". Asimismo, ha sorprendido esta nueva cara de Mendizábal, aunque ya se vio algo similar cuando se puso al frente de 'Palo y astilla'.

Respecto a esto, la presentadora lo define como "una muy buena experiencia". "Ya había trabajado en otros formatos que no eran puramente de actualidad y en directo. Al final, lo que planteamos aquí es un encuentro con personas para hablar. Con lo cual, mi cambio de registro está, pero a mí me gusta la palabra y todo lo que forma parte del diálogo y del encuentro y, creo, que esa es la materia prima con la que trabajábamos antes también", aclara la periodista en una entrevista para COPE.









"Yo preguntaría hasta derrotar, pero no es ese mi papel"



Sin embargo, aunque reconoce que la actualidad también le gusta, "propuso cambiar por necesidad": "Lo necesitaba personal y profesionalmente. Yo me siento muy afortunada con la oportunidad de cambiar, ya que no es fácil ni es habitual. Por tanto, más que mirar atrás hacia lo que he dejado, miro dónde estoy y hacia el futuro. Me gusta más eso. Creo que los caminos son permeables, no porque está haciendo esto ahora he cerrado la puerta a la actualidad. Creo que todo es compatible, pero prefiero situarme desde donde estoy hoy que a mirar con añoranza lo que dejé de forma voluntaria".

A pesar de ello, le ha costado adoptar algunas cosas que requiere el entretenimiento y ha tenido que aprender. "Yo estaba acostumbrada a que se encendiera el piloto rojo de la cámara, mirar directamente a los espectadores y ponerme a no parar en un programa en directo, mientras que en este programa no se mira a la cámara en ningún momento", comienza explicando para COPE.

No obstante, lo que más le ha costado es "frenarse a la hora de preguntar": "Yo preguntaría hasta derrotar, pero no es ese mi papel". "Esperanza Aguirre vino a grabar después de la crisis del PP… Lo que tuve que hacer es morderme la mano para dejar de preguntar (risas). A Esperanza Aguirre no la invitamos a este programa para hablar de eso, queríamos hablar de las mujeres y el feminismo. Pero, claro, la cabra tira al monte y la cabra soy yo en este caso", reconocía, señalando que esto es lo que más le ha costado hacer a la hora de ponerse frente al programa.