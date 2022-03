Mamen Mendizábal: "Esperanza Aguirre vino a por todas, se cambió el teléfono con Mala Rodríguez al terminar"

Mamen Mendizábal es una conocida presentadora y periodista. Tras varios años dedicándose a la radio, en 2004, logró dar el salto a la televisión con TVE para ’59 segundos’. No obstante, dos años después, dio el gran paso de su carrera al comenzar a formar parte el equipo de laSexta. Desde entonces, ha sido presentadora de importantes formatos de la cadena como ‘La Sexta Noticias’ (2006), ‘Sexto sentido’ (2006), ‘Debates al límite’ (2010), ‘Más vale tarde’ (2012), ‘Scoop’ (2018) o ‘Palo y astilla’ (2021). Como consecuencia, es reconocida como uno de los míticos rostros de laSexta.

Hace un año, sorprendió a los espectadores al anunciar que se despediría de ‘Más vale tarde’ tras 9 años al frente. La periodista confirmó que fue una decisión voluntaria, por lo que fue un paso difícil despedirse del que fue su equipo durante tanto tiempo. No obstante, “necesitaba un cambio”: “Un cambio laboral me permitía también un cambio personal y yo lo necesitaba porque me había pasado de frenada”, cuenta Mendizábal en una entrevista para COPE. A pesar de ello, aseguró que seguiría formando parte de Atresmedia. Y así ha sido.

La presentadora vuelve a formar parte de la parrilla con 'Encuentros inesperados', una experiencia que define como “maravillosa”. En este espacio se puede ver una faceta desconocida de la presentadora, dado que cambia los informativos por el entretenimiento y muestra su parte más personal. Este formato de Producciones del Barrio, tal y como su nombre indica, la comunicadora reúne a famosos con personalidades muy diferentes, en una sobremesa, para debatir sobre diferentes temas durante 10 entregas.









¿Cómo ha sido pasar de presentar un espacio informativo a uno de entretenimiento?

Ha sido una muy buena experiencia. Ya había trabajado en otros formatos que no eran puramente de actualidad y en directo. Al final, lo que planteamos aquí es un encuentro con personas para hablar. Con lo cual, mi cambio de registro está, pero a mí me gusta la palabra y todo lo que forma parte del diálogo y del encuentro y, creo, que esa es la materia prima con la que trabajábamos antes también.

¿Echase de menos el formar parte de un formato informativo en los tiempos que corren? Teniendo en cuenta la invasión a Ucrania, la crisis del PP…

Con la crisis del PP y la guerra de Ucrania es la primera vez que he tenido la sensación de ‘ay… Fíjate cómo está esto’. Me he vuelto a acercar a la televisión en directo otra vez, pero, cuando propuse el cambio, es porque yo lo necesitaba personal y profesionalmente. Yo me siento muy afortunada con la oportunidad de cambiar, ya que no es fácil ni es habitual. Por tanto, más que mirar atrás hacia lo que he dejado, miro dónde estoy y hacia el futuro. Me gusta más eso. Creo que los caminos son permeables, no porque está haciendo esto ahora he cerrado la puerta a la actualidad. Creo que todo es compatible, pero prefiero situarme desde donde estoy hoy que a mirar con añoranza lo que dejé de forma voluntaria.

Cuentas con una gran trayectoria en la televisión, pero el otro día en ‘La Roca’ dijiste que has tenido que aprender para este nuevo programa ¿El qué?

Esto es una maravilla. Que tengas 46 años y te pongas en modo aprendizaje es absolutamente maravilloso. Yo estaba acostumbrada a que se encendiera el piloto rojo de la cámara, mirar directamente a los espectadores y ponerme a no parar en un programa en directo, mientras que en este programa no se mira a la cámara en ningún momento. Se crea un clima muy diferente y lo que yo tengo es que escuchar para favorecer sus intervenciones. También tengo que frenarme a la hora de preguntar porque yo, a veces, preguntaría hasta derrotar, pero no es ese mi papel. Entonces, creo que el aprender otra formas de hacer las cosas, estar en contacto con otros profesionales de los que aprendes un montón, es un privilegio.

Respecto a esto, ¿Te ha costado reprimir algunas preguntas?

Claro. Esperanza Aguirre vino a grabar después de la crisis del PP… Lo que tuve que hacer es morderme la mano para dejar de preguntar (risas). A Esperanza Aguirre no la invitamos a este programa para hablar de eso, queríamos hablar de las mujeres y el feminismo. Pero, claro, la cabra tira al monte y la cabra soy yo en este caso.









No es la primera vez que te encuentras con algunos de los invitados, como es el caso de Esperanza Aguirre. Recuerdo que en alguna conexión con ‘Mas vale tarde’ no te lo puso muy fácil durante la entrevista ¿Cómo ha sido reencontrarte con ella en un contexto totalmente diferente?

Lo ha puesto muy fácil. Además, en este caso, Esperanza Aguirre, en la mesa sobre mujeres, jugaba el papel de veterana al tener 71 años. Queríamos tener la voz de una mujer mayor que hubiera visto todos los cambios sociales relacionados con la mujer. Vino a por todas, se relacionó de maravilla y Mala Rodríguez y ella se intercambiaron el teléfono al final de la grabación. Con eso creo que se ve que la tesitura en la que vino Esperanza Aguirre a este programa no se parece en nada a las que yo le conozco. Se puede hablar de otras cosas que no sea política e incluso divertirse y contar anécdotas personales.

¿Cómo es convertirte tú también en entrevistada? Ya que no sueles hablar de tu vida privada en televisión.

Al principio, esto te da un poco de pudor, pero en las primeras grabaciones casi salió solo. Yo les hacia preguntas a ellos y me hacían preguntas personales como si yo estaba casada o no. Yo les estaba haciendo las mismas, en el programa que hablábamos de los cambios en el modelo de familia, y me veía contando mi vida con total tranquilidad. Si tú quieres que los demás se mojen y te hablen desde lo más profundo para recibir también tienes que dar algo. A mí me ha parecido que, cada uno pone sus límites desde luego, pero no me ha costado.

Yo soy muy fan de la televisión americana, donde tienen la vergüenza mucho más escondida que nosotros y juegan muchísimo más con el espectador. Creo que nosotros también tenemos que liberarnos de nuestros propios complejos.

En una época en la que nos encontramos ahora, donde la sociedad se encuentra algo dividida por sus diferencias ideológicas, ¿El objetivo de este formato puede ser demostrar lo contrario, que siempre hay algo que nos une a todos?

Es una propuesta de entretenimiento con diálogo y encuentro. Si tu vas a una cena a enfadarte, sales enfadado. Si vas a reírte, entretenerte y pasar un buen rato, lo haces. Entonces, depende de la actitud personal. Las actitudes personales se traducen en actitudes colectivas. Si cada uno de nosotros tenemos una forma de actuar, claramente podemos cambiar las dinámicas. Y las dinámicas con las que nos relacionamos, vivimos o con las que miramos los cambios sociales…

A veces miramos los cambios sociales a la defensiva porque parece que estamos perdiendo territorio en los nuestro. Creíamos que lo normal era lo nuestro y no era lo normal, era lo habitual. Creo que ese sentimiento de que cambian las cosas y te arrollan, es lo que hace ponerte a la defensiva. En cambio, si escuchas al otro y lo entiendes pues lo mismo te cae bien y lo aceptas de otra manera. Como algo normal. Yo creo que todos tenemos elementos que nos unen y, solamente, hay que buscarlos. Este programa lo que hace es maximizarlos.









En una entrevista contaste que te sentiste liberada al decidir dejar ‘Más vale tarde’ ¿Por qué? ¿En qué momento te diste cuenta de que querías dejar atrás esta etapa?

Yo necesitaba un cambio. Probablemente porque tengo 46 años y llevaba 15 años pegada a la información diaria en la televisión y, antes de eso, otros 8-9 años en la radio exactamente de lo mismo. Habría priorizado mi vida profesional ante lo personal siempre. Entonces, creo que un cambio laboral me permitía también un cambio personal y yo lo necesitaba. A mí me gusta mucho trabajar, los procesos creativos y la actualidad, pero, creo que, cuando te pasas de frenada, a veces te penaliza. Y yo creo que me había pasado, entonces, que me permitan coger otros formatos y tener un proceso creativo… En ningún momento he descansado este año. Me he ido a vivir a Barcelona, hemos formado un equipo, creado un formato… No ha sido un año sabático ni mucho menos. Creo que me ha venido muy bien y me ha ayudado también a construir otros proyectos que llevaba mucho tiempo queriendo ponerlos en marcha, no solamente este sino otros que vendrán. Me hacía falta, la verdad.

Además, comentaste que sentías que eras más fiel a tus espectadores que a tu familia…

Es que creo que sí. Cuando priorizas ir a trabajar frente a otras cosas como el cuidado de un enfermo o la atención familiar, estás eligiendo. Yo casi siempre he elegido el trabajo y, probablemente, no siempre lo he hecho bien.

¿Qué entrevista recuerdas que te dejase totalmente bloqueada? Por alguna contestación o la actitud del entrevistado.

A lo largo de tantos años imagínate, casi una por día. Yo creo que la misión de los periodistas, sobre todo cuando están en los programas de actualidad, es intentar arrancar la verdad a través de todos los mecanismos posibles. Unas veces esos mecanismos se enrarecen a lo largo de la conversación, pero no queremos ser amigos, estamos en la búsqueda de la verdad.

Además de ‘Encuentros inesperados’, ¿Tienes otros proyectos en marcha?

Tengo otros proyectos en marcha, pero, de momento, hasta aquí puedo leer.