Mamen Mendizábal vuelve con 'Encuentros inesperados': "Fue la primera vez de Oriol Junqueras desde la cárcel"

Tras su repentina marcha de 'Más vale tarde' la temporada pasada, Mamen Mendizábal vuelve a laSexta con 'Encuentros inesperados'. En este espacio se podrá ver otra faceta de la presentadora, dado que cambia los informativos por el entretenimiento y mostrará su parte más personal. Este formato de Producciones del Barrio, también productora de ‘Salvados’ o ‘Lo de Évole’, tal y como su nombre indica, reunirá a famosos con personalidades muy diferentes en una sobremesa para debatir sobre diferentes temas durante 10 entregas.

Lo más llamativo de este nuevo programa es su selección de rostros reconocidos para cada entrega y el motivo por el que los reúnen, dado que los veremos hablar sobre temas de los que no han opinado nunca antes en televisión. Esto se podrá ver reflejado este jueves a las 22:30 horas en laSexta con su estreno, ya que Alberto San Juan, Oriol Junqueras, Ana Iris Simón y Mario Vaquerizo serán los primeros protagonistas. Como consecuencia, tal y como ha señalado Mamen Mendizábal durante la presentación a la que ha acudido COPE, “ha habido momentos de tensión, de lágrimas, risas… Lo que tiene que haber en una sobremesa”. “Vamos a ver a Mario hablar de cosas de las que no ha hablado antes, como la muerte de su hermano”, agrega.

"Muchos de los invitados no han coincidido nunca en la vida real. Se están conociendo ahí y alcanzan un gran nivel de intimidad alrededor de una mesa", apunta Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia. “El encuentro es con cuatro personas que no están elegidas aleatoriamente. Los requisitos son la diversidad, contraste generacional, contraste de género, que no te los esperaras hablando de este tema, que no se conocieran y que no hubieran aparecido juntos antes en la televisión para que inicien una conversación desde cero en torno al tema elegido. Además, que sean personas que pueden aportar al tema”, aclara la periodista, haciendo hincapié en que lo mejor del formato es “ver a la gente fuera de su contexto y de su zona de confort”.

Es por esto por lo que el formato cuenta con dos partes importantes: la charla en la mesa y el making off. El "60% del programa es la conversación", pero la parte previa es imprescindible para los espectadores, dado que es el primer encuentro entre los invitados. De esta manera, la audiencia lo tiene más fácil a la hora de conocer a los protagonistas y comprueba que no se conocen de antes y que es la primera vez que coinciden, lo que da veracidad a este llamativo encuentro.









"Cristina Cifuentes os va a alucinar hablando de sus gatos"

“Es un formato que creo que tiene dos logros fundamentales: la capacidad de reunir a personas de diferentes ámbitos y la capacidad en, estos tiempos tan polarizados, el tener una charla entretenida”, señala la presentadora tras señalar que consiste en “una manera distintiva de tratar temas que nos preocupan”: “Yo creo que nuestro reto es hablar de los cambios que se están produciendo en la sociedad y abordar temas, que principalmente son sesudos, con profundidad y humor”.

"Había que hacer algo nuevo. Parece que en la televisión está todo inventado, pero yo creo que no. Que hay maneras diferentes de generar diálogo, incluso de generar debate y discusión", declara la periodista, señalando que “muchos son encuentros intergeneracionales” que podrán “reunir a toda la familia” frente al televisor. Asimismo, explica que cada episodio se centrará una temática y los invitados serán elegidos en función de ello. La comunicadora no ha querido adelantar mucho al respecto, pero confirma que habrá uno sobre la fe, el feminismo, el mundo masculino y otro dedicado a las mascotas en los hogares españoles.

"Cristina Cifuentes os va a alucinar hablando de sus gatos", avanzaba Mendizábal entre risas, además de concretar que junto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid también estánMónica Carrillo y Edu Galán, mientras que en el debate sobre feminismo estará Esperanza Aguirre, Luz Sánchez-Mellado, Carolina Iglesias y la Mala Rodríguez. Entre todos ellos, también se podrá ver a Santiago Cañizares, Marc Giró, Maikel Delacalle, Manuela Carmena o José Bono.

Dios los cría y ellos se juntan este jueves a las 22:30h. pic.twitter.com/USBTTeg0m6 — Encuentros Inesperados (@Inesperados) March 6, 2022





Mamen Mendizábal será "una invitada más"

Asimismo, reconoce que ella será “una invitada más”, dado que formará parte de la conversación y también compartirá algunos aspectos de su vida privada. “Hay temas de los que hablo que he tenido que consensuar con la familia. En cuento entras en el terreno de lo íntimo, no siempre te dicen que sí”, confiesa, asegurando que tuvo que pedir permiso a sus familiares antes al tratarse de temas importantes de su vida tras las cámaras.

Por este mismo motivo, reunir a estos personajes no ha sido fácil. “Juntar a cuatro personas en una mesa es todo un reto, no es nada fácil coordinar estas agendas. Además, hablar de política es más fácil que hablar de la intimidad. Entonces, a veces es más difícil que te digan que sí. Algunos no han querido participar, otros me han dicho que sí y otros me han dicho que nos vemos en la segunda temporada”, reconocía Mendizábal. Otro punto imprescindible para llevar a cabo este programa ha sido “la confianza”.

“Que esté Mamen al frente también ha propiciado que muchas de las personas que se han animado a participar sea porque confían en ella y tienen en cuenta su profesionalidad”, apuntaba Ferreiro. “Cuando Oriol Junqueras vino a grabar, fue la primera vez que venía a Madrid desde que salía de la cárcel, la primera vez que venía a una televisión nacional a abrirse", revelaba la conductora del espacio.