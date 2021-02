Mamen Mendizábal estalla contra el gerente del Zendal al escuchar su nueva propuesta: "Y la monto"

El aumento de los contagios y la situación de la sanidad como consecuencia de ello, además del polémico Hospital Zendal de Madrid, lleva acaparando los debates de los programas de televisión desde hace meses. Por lo que, este jueves, Mamen Mendizábal volvió a informar de novedades al respecto.

Una última polémica sobre el nuevo hospital de la Comunidad de Madrid revolucionó tanto las redes sociales como los medios de comunicación. Dolores Rubio, gerente del Hospital de Alcalá de Henares, propone quitar el móvil a los pacientes para que no puedan hablar con sus familiares y evitar que les convenzan para negarse a ser trasladados al Hospital Isabel Zendal

Asimismo, Rubio también propuso derivar una mayor cantidad de pacientes al Zendal, dado que muchos trabajadores, la mayoría de ellos enfermeros, ya han sido enviado al mencionado hospital madrileño.

"Nos quitan al personal, el personal está en el Zendal... Es que vamos a entrar en una espiral. No tenemos profesionales porque están allí pero no les mandamos pacientes y nos quejamos de que no tenemos profesionales... Mándalos al Zendal", explicó la gerente, justificando así sus palabras.

La rotunda respuesta de @mmendizabal1 a la gerente del hospital que pretende quitarle el móvil a los pacientes para trasladarles al Zendal #MasValeTardepic.twitter.com/nEzUYd3Niz — TVMASPI (@sebas_maspons) February 5, 2021

La reacción Mamen Mendizábal

Fue entonces cuando Rubio pensó en una manera para los pacientes no puedan ponerse en contacto con sus familiares, quienes suelen decidir sobre su traslado. Por este motivo, sugirió que, nada más ser ingresado, se guarde sus móviles en las taquillas para que solo puedan comunicar de su traslado cuando estén "saliendo del hospital".

Como consecuencia, al escuchar las declaraciones, la presentadora de 'La Sexta Noticias' se mostró muy ofendida y, para aclarar lo sucedido, realizó una conexión en directo con Rubén Herrera, un sanitario del Hospital de Alcalá de Henares.

"A mí padre le quitan el teléfono móvil si está ingresado para que no me pueda comunicar con él, y aprovechando que se lo han quitado le trasladan de hospital cuando tenemos el derecho de atención hospitalaria que queramos y la monto", exclamó la conductora del espacio.