Mamen Mendizábal no da crédito al descubrir el problema que sufrió Chicote de niño: "¿En serio?"

La noche del martes, laSexta emitió 'Palo y astilla'. Mamen Mendizábal contó con un invitado muy especial e importante para la cadena: Alberto Chicote. En el espacio, la presentadora suele abordar la vida de los invitados a través de sus padres, por lo que tuvó que trasladarse a Carabanchel para conocer a los padres del chef.

Tras entrevistar a sus familiares y al propio presentador de 'Pesadilla en la cocina' o '¿Te lo vas a comer?', la presentadora del espacio mostró a los espectadores el lado más desconocido del cocinero y la importancia que ha tenido su familia a lo largo de su vida y trayectoria profesional.

Nada más comenzar la entrega, la conductora del espacio de laSexta se trasladó a Carabanchel para visitar la casa de los padres de Chicote y entrevistarles: José María y Angelines. Todo parecía una conversación normal sobre la infancia del presentador de la cadena hasta que el padre de él hizo una confesión que dejó de piedra a la presentadora.

"Hay algo que todo el mundo dice y que yo lo aprecio, que es el físico. Todos dicen que nos parecemos, pero yo no lo veo.Todo el mundo dice: 'clavao a tu padre'. Además, cuando ya ha sido mayor me he creído algo que nunca me había creído", comenzó diciendo José María. "Yo siempre he tenido complejo de feo, desde chavalito", agregó, dejando claro que al compararle físicamente con su hijo le ha quedado claro que no lo es.

A raíz de esto, el progenitor del chef contó una anécdota de la infancia de su hijo que Mendizábal no se podía creer: "Cuando Alberto era pequeño nos lo quisieron comprar en una o dos ocasiones, yo creo que alguna fue en serio... unos mexicanos", confesó, provocando el asombro de la comunicadora.

"¿Pero esto me lo estás diciendo en serio?"

"¿A Alberto? ¿Dos veces? ¿Pero esto me lo estás diciendo en serio?", preguntó la comunicadora sin poder creérselo. "Que sí, que sí. Dos veces", aseguró él, dejando claro que la historia era totalmente cierta. A pesar de tratarse de un extraño episodio, todos comenzaron a reirse al imaginarse el momento.

"Es que era de caramelo", insistió la madre de Chicote. "Era un niño precioso, de los que llamaba la atención por la calle. Era tan blaquinto, tan gordito y con los ojos azules", corroboraban los vecinos del cocinero. "Todo el mundo decía 'ay que chico más guapo'. Al mismo tiempo me decían: 'cómo se parece a su padre' y a mi se me levantaron las alarmas. Si Alberto es guapo y se parece a su padre...", insistía su padre entre risas.

"De hijo es maravilloso. No es porque yo sea su madre. Es muy cariñoso, muy sensible", reveló Angelines. "La gente cree que esa mala uva que aparenta en los programas es como es Alberto. No, solamente es en eso. En muchas cosas no es así ni mucho menos", explicó su padre, dejando claro que no es como se le ve en la televisión.