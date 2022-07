La madre de un concursante de 'La Ruleta' critica a Jorge Fernández por sus camisas: "Mucha gente me lo dice"

Jorge Fernández es presentador del programa de televisión 'La Ruleta de la suerte' en Antena 3. Un concurso que lleva más de diez años en emisión y que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos y divertidos que quedarán para la posteridad.

A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. Sin embargo, este miércoles, uno de los concursantes deLa ruleta le comentó una crítica que realizaba su madre sobre su vestuario. Todos observaban la escena en plató con sorpresa.





Para el presentador esto no fue algo nuevo, sino que le dio pie a decirlo públicamente afirmando lo siguiente: "tenemos un mensaje de tu madre ¿verdad?". A lo que el concursante respondió: "que te metas la camisa por dentro", ya que en sus programas podemos ver al presentador con la camisa mitad por dentro y mitad por fuera. Ante esta situación en directo, una de las concursantes apuntó que "era la moda, pero el presentador siempre iba como un pincel".

Para finalizar el programa el presentador decidió hacer caso y acabar con la camisa metida por dentro del pantalón. "Hoy lo voy a hacer solo por tu madre", ironizaba.

Jorge Fernández desvela el alimento que le causó su grave enfermedad

El presentador estuvo a punto de retirarse del programa como consecuencia de una enfermedad. Hace cinco años, la picadura de una garrapata, hizo que le derivase en padecer la enfermedad de Lyme, le hizo perder entre 12 y 13 kilos.

Una situación que le llevó a replantearse su vida y también visitar a muchos médicos hasta que dieron con lo que le ocurría. "Tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", contó en una entrevista en Men's Health.





En este medio contó que el atún le desencadenó la enfermedad, ya que le provoó una subida de mercurio en sangre. "Este metal no se acumula en la grasa ni se elimina cocinándotelo mejor. Se halla unido a las proteínas. Y la forma en la que se encuentra el pescado (congelado, fresco o enlatado) no influye en el contenido de mercurio.

"Sigo pensando que el consumo moderado de pescado sigue siendo seguro, además de que es un alimento que nos aporta una gran cantidad de beneficios. Solo habría que elegir el tipo de pescado que vamos a consumir y la cantidad semanal", explica el presentador.

"Si hay síntomas de intoxicación, quelación intravenosa o por vía oral dependiendo de lo que opine el doctor. Ahí, y hablo por experiencia propia", cuenta, apuntando que es recomendable recurrir a un fiable análisis capilar de metales en el organismo para detectar el nivel de contaminación en el cuerpo.