Jorge Fernández hace una de sus confesiones más personales en 'La Ruleta': "Me meto en unos berenjenales"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un divertido momento cuando Joaquín Padilla le ha presionado para que contase una de sus confesiones más personales. "Todos tenemos una canción que escuchamos a escondidas... O dos... Alguna tengo yo por ahí", decía el presentador a raíz de la solución de un panel. "¡Suéltalo! ¡Cuéntalo!", le animaba el músico. "Pero qué voy a contar... Esto se escucha a escondidas y no se puede saber. Tengo mis cancioncitas. Las que igual no os esperáis que yo escuche. Un tipo de música que igual no esperéis que escuche y que siempre da vergüenza decirlo", comenzaba contando el presentador.









"Me da más vergüenza"

"Si os portáis bien os lo cuento. Me meto en unos berenjenales yo solo...", se comprometía el conductor del espacio. Sin embargo, a lo largo del programa, Fernández intentaba evitar el tema para no soltar su confesión, pero Padilla se lo recordaba cada minuto. "Es que me vais a decir 'oye, pero es un gran artista'. Entonces, no es mi música, pero es bueno", se comenzaba justificando. "Julio Iglesias", le decía la directora del concurso por el pinganillo. "Pues sí, yo he escuchado muchas canciones de Julio Iglesias, pero eso me da menos vergüenza", afirmaba. "Igual al final... Que nos vamos de tiempo", volvía a excusarse el presentador.

"Es una canción que es pastelosa. Es de David Bisbal. A veces, hay una época que tengo más pastelosa y la escucho más", confesaba por fin tras reconocer que no se sabe el titulo y que "no se acuerda cómo es la letra" para evitar que la toque la banda en directo. "Os voy a decir otra que se me acaba de ocurrir ahora que también es de las que escuchamos a escondidas. Es una de Luis Miguel, que me da más vergüenza todavía. Es un temazo y se llama 'Amarte es un placer", revelaba el presentador. Entonces, Padilla terminaba el programa tocando este tema de Luis Miguel.