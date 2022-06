Jorge Fernández pone a prueba a uno de los concursantes de 'La Ruleta de la Suerte': "No sabe ni lo que es"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

En esta ocasión, el presentador del espacio ha querido poner a prueba a los concursantes del programa para preguntarles por la carta de ajuste. Algo que, en el caso de Rubén, "es muy común pero ahora mismo no sabría decirte", aseguraba el concursante.

"Es algo que es muy común de decir...", ha repetido Jorge. "¿Y si yo te enseño esto? ¿Te suena algo más?". A continuación, el conductor del espacio mostraba una imagen en la tablet en la que se apreciaba una señal que solía aparecer en las televisiones antiguas cuando se cortaba la señal.

"La televisión de antes, no lo había conocido", cayó inmediatamente el concursante.





"La televisión de antes, la televisión de antes", repitió Jorge Fernández. "La televisión de antes era finita, es decir, que llegaba una hora por la noche y ya no había más programas de televisión. Aunque quisieras ver la tele, te ponían esa carta de ajuste, que las cadenas lo hacían para no dejar de emitir una señal. Ese era el objetivo, pero no había nada", terminaba de explicar el presentador de Antena 3.

Seguidamente, Jorge Fernández mandó un mensaje a todos aquellos jóvenes y "chavales" que estaban viendo el programa: "En Facebook, Instagram y Twitter vamos a poner qué es la carta de ajuste".

Seguidamente, Jorge Fernández preguntaba al cantante del programa, Joaquín Padilla, si recordaba qué era aquello. "Carlos no sabe ni lo que es una carta normal", bromeaba el cantante de 'La Ruleta de la Suerte'. "Yo me acuerdo perfectamente, se acababa y decías "hasta mañana"", agregaba Padilla.

Laura Moure protagonizó hace poco un llamativo momento al lamentarse por lo que ve en directo. Tras varios intentos, Julián logró resolver el panel con la pista de 'Titular loco'. "Crea una pecera para sacar a pasear a sus peces", acertaba el concursante, lo que fue recibido entre los aplausos del público.

Fue entonces cuando el conductor del espacio de Antena 3 se dirigió directamente a Laura Moure para hacerle una pregunta. "La pregunta aquí es, y se lo voy a preguntar a Laura que tiene una parcera enorme en su casa y es la experta en esto, ¿Los peces necesitan que les saquen a pasear o no?", quiso saber el presentador. "No sé. A mí llámame raro, pero no lo veo", apuntaba Fernández.





"Ellos pasean ya por su entorno, que para eso es. Por eso, cuanto más grande sea la pecera mejor", explicaba la azafata de 'La ruleta de la suerte'. "¿Por dónde les saca a pasear? ¿Cómo?", se interesó ella. "Por el parque... Para que les dé el aire ¿No?", comentaba el presentador, mientras mostraba a la audiencia la imagen de la noticia, en la que se podía ver una pecera convertida en una especie de carro.

"Se ha inventado un carrito, con ruedas y les va sacando así. Este tío se confundió. Él quería un perro y se equivocó de mascota", bromeaba el comunicador. "Es pequeña la pecera", señalaba. "En realidad, es él el que se saca a pasear a sí mismo con los peces porque los peces ahí dentro no pasean. Es él solito", explicaba Moure, visiblemente indignada por la noticia. "Eso peces lo están pasando muy mal, que lo sepa", zanjaba la también actriz y modelo. "La experta en peces ha hablado y por eso le quería preguntar a ella", corroboraba el presentador.