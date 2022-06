Jorge Fernández revela el alimento que le causó su grave enfermedad: "Lo he quitado de mi dieta"

Jorge Fernández es uno de los míticos rostros de Atresmedia. El comunicador se encuentra al frente de 'La ruleta de la suerte', concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa. Sin embargo, el presentador estuvo a punto de retirarse como consecuencia de su enfermedad.

Hace cinco años, la picadura de una garrapata, que derivó en la enfermedad de Lyme, le hizo perder entre 12 y 13 kilos. Una situación que le llevó a replantearse su vida y también visitar a muchos médicos hasta que dieron con lo que le ocurría. "Tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", contaba para una entrevista en Men's Health.









"El consumo moderado de pescado sigue siendo seguro"



Tal y como cuenta en el mencionado medio, parece que fue el atún lo que le originó la enfermedad al provocarle una subida de mercurio en sangre. "Este metal no se acumula en la grasa ni se elimina cocinándolo mejor. Se halla unido a las proteínas. Y la forma en la que se encuentra el pescado (congelado, fresco o enlatado) no influye en el contenido de mercurio (como he leído últimamente )", explica el presentador al respecto.

"Sigo pensando que el consumo moderado de pescado sigue siendo seguro, además de que es un alimento que nos aporta cantidad de beneficios. Solo habría que elegir el tipo de pescado que vamos a consumir y la cantidad semanal", señala sobre cómo mantener el pescados en su dieta, aunque no el atún, haciendo referencia a que se puede prevenir comiendo solo dos o tres veces pescado cada siete días, además de comer lo que menos mercurio tienen como sardinas, anchoas o gallo. "Lo he quitado de mi dieta, tiene mucho mercurio", dice sobre el atún.

"Si hay síntomas de intoxicación, quelación intravenosa o por vía oral dependiendo de lo que opine el doctor. Ahí, y hablo por experiencia propia", cuenta, apuntando que es recomendable recurrir a un fiable análisis capilar de metales en el organismo para detectar el nivel de contaminación en el cuerpo.