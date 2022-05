Luis Lorenzo habla alto y claro tras ser acusado de asesinato tanto él como su mujer: "Se va a aclarar"

Es una de las noticias más comentadas en los últimos días en los medios de comunicación. Se trata del suceso que protagonizan el intérprete Luis Lorenzo y su mujer, acusados de haber asesinado supuestamente a una octogenaria. Un delito sobre el que rápidamente salió el abogado del intérprete para defender su inocencia asegurando que la herencia de la víctima, posible móvil de lo ocurrido, está "sin aceoptar". Esta señora tenía parentesco con Arancha, mujer del actor. Ambos han quedado en libertad condicional y, en 'El programa de Ana Rosa', han recogido las primeras declaraciones de los investigados. Han defendido su inocencia y se han comprometido a colaborar con la justicia. Las cámaras han captado al actor, que ha asegurado lo siguiente: "tanto mi mujer como yo somos completamente inocentes, confiamos plenamente en el trabajo que está realizando la justicia y pido respeto a todos los medios por un derecho constitucionalque es la presunción de inocencia".









Además, añadía que está "absolutamente convencido de que esto va a quedar aclarado y lo único que deseo es que se solucione lo antes posible. Cualquier medida que sea necesaria para aclarar todo esto, se va a tomar". La mujer de Luis Lorenzo también ha aparecido ante las cámaras y se mostraba visiblemente emocionada. "Cuando eres inocente y te ves en una situación así, ¿cómo puedes estar? Todo lo que se está filtrando mediáticamente es falso, se acreditará documentalmente, apelo a la presunción de inocencia. Confío plenamente en la justicia y mi única intención es prestar la máxima colaboración para esclarecer esta situación cuanto antes".

Por último, sobre el fallecimiento de su familiar, ha indicado que tanto su marido como ella tienen la "conciencia absolutamente tranquila, había una persona encargada del cuidado de mi tía, contratada 24 horas por si ocurriese algo". Habrá que esperar para saber cómo evoluciona el caso.

El detalle por el que el juez no ha enviado a prisión a Luis Lorenzo y su mujer: "Es una pieza básica"

Este caso fue analizado por Nacho Abad en 'Fin de Semana'. Según este experto, "el juez no puede decretar prisión provisional si el fiscal y la acusación particular no se la piede. En este caso no había abogado de la última, quien además tendría que ser un experto analista". Al no haberlo, la Fiscalía da un paso atrás y tan solo pide la retirada del pasaporte y la firma de ambos una vez a la semana. De hecho, pasado un tiempo y ya teniendo constancia la Guardia Civil de Madrid de los hechos, son dos los agentes que deciden presentarse (en un principio) en casa del actor, donde este les niega la entrada a no ser que venga dada por una orden judicial.









Una vez pasado el trámite del entierro, los agentes siguen investigando y llegan a saber, por medio de los vecinos, que los dos propinaban insultos, gritos y maltratos a la anciana y que incluso no la permitían ir al baño de la vivienda, "la hacían bajar al garaje". Otro punto sospechoso es el que tiene que ver con el dinero y es que, durante su estancia en la urbanización de la pareja, la octogenaria habría llegado a gastarse hasta 30.000 euros algo que no concuerda con sus movimientos habituales.