Luis de Lama deja caer un 'bombazo' sobre el futuro de 'Pasapalabra' : "Ojalá"

Esta semana 'Pasapalabra', el concurso presentado por Roberto Leal, está de celebración, ya que cumple un año de emisiones en la principal cadena de Atresmedia. El espacio que se emite cada tarde de lunes a viernes se ha convertido en uno de los más queridos y reconocidos en la historia reciente de nuestra televisión, y ahora vive uno de sus momentos más dulces debido a los grandes datos de audiencia que cosecha cada tarde.

En este sentido, han sido muchos los rostros conocidos que se han sumado a las felicitaciones de 'Pasapalabra', pero también se han querido sumar a este reconocimiento algunos de los concursantes más recordados de estos últimos doce meses del programa en Atresmedia, después de su llegada el pasado año 2020.





Uno de ellos ha sido Luis de Lama, el guardia civil que conquistó a todos los espectadores del programa durante sus roscos y enfrentamiento, día a día, con Pablo Díaz, concursante que todavía continúa en la pugna cada tarde y cuya forma de concursar está provocando división de opiniones entre los espectadores.

El mensaje de Luis de Lama a 'Pasapalabra' por su aniversario

Aprovechando este primer aniversario, Luis de Lama se ha grabado un vídeo desde el salón de su casa donde ha valorado su paso por el concurso e incluso ha mandado un mensaje que muchas han entendido como propuesta al programa. "Con estas palabras quiero agradecer el haberme dejado formar parte de vuestra familia durante este año y que me ha hecho que me lo pase tan bien cuando he ido a grabar. Echo de menos a todo el mundo que forma parte de ese programa. Sois muy grandes, me lo he pasado genial. Yo con Roberto me lo pasaba de maravilla, era muy divertido. Ha sido un placer compartir todas esas horas con todos vosotros. Iba para un ratillo y al final fueron cuatro meses que se van a quedar para toda la vida, y ojalá se vuelvan a repetir en algún momento y pueda disfrutar de todos y cada uno de los que formáis 'Pasapalabra'".

En esta dirección, el concursante ha recordado algunas de las cosas más especiales que se ha llevado del concurso de Antena 3: "Echo muchísimo de menos las risas. Para mí no era un programa de televisión, era un parque de atracciones donde iba a disfrutar. También me permitió conocer a gente mítica como Andrés Pajares, que no conocí en el programa pero sí a través del programa. El estudio ha merecido la pena, más allá de lo que haya podido ganar. Además, después de acabar el programa han pasado cosas y la gente ha respondido, ha seguido empujando, me ha llamado, se han preocupado y eso no es de un programa de televisión, es de una familia de verdad".