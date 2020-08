Lucía Martín Abello: "Nunca jamás estará de más trabajar en una serie diaria"

Patricia Muñoz Sánchez

"Campamento Albanta" y "#Luimelia" son los últimos proyectos de Lucía Martín Abello, a quien conocimos en 2011 con "Los Quién" y a la que, a partir de 2015, comenzamos a ver a diario en "Amar es para siempre". La actriz, que recuerda haberse enamorado "locamente" de su profesión con 16 años, habla con Efe de su carrera.

La pasión por la interpretación es un sentimiento sin 'fecha de inicio' establecida. Hay actores que sienten ese arrebato por la profesión cuando son unos niños, otros en el momento de su formación y algunos cuando se plantan en el set de rodaje.

Este último caso fue, precisamente, el que vivió la actriz Lucía Martín Abello, a quien actualmente podemos ver en "Campamento Albanta" y, a partir de hoy, en la segunda temporada del fenómeno "#Luimelia", ambas en Atresplayer Premium.

La actriz madrileña habla en una entrevista con Efe de sus inicios, sus personajes fetiche, los retos más importantes de su carrera y los sueños que aún tiene por cumplir, entre los que destacan "hacer teatro y cine" y "trabajar en otro idioma".

"Descubrí el mundo de la interpretación a los 16 años, con mi primer rodaje, y me fascinó a todos los niveles", comienza relatando la actriz. "A raíz de ese primer trabajo conocí la profesión, me enamoré locamente y decidí formarme a la vez que me salían proyectos".

De esta manera comienza la andadura de la intérprete, a quien siempre le dijeron, en su círculo más cercano, que "tenía maneras" y debía lanzarse a la piscina haciendo algún castin. Tanto es así que su primer trabajo llegó de esa manera, con el "empuje" de sus amigas.

"Eva (Leira) y Yolanda (Serrano) estaban organizando un castin al que se presentaron todas las chicas del instituto menos yo porque me parecía algo muy utópico", recuerda la actriz.

"Mi grupo de amigas me animó a presentarme, mi madre me firmó la autorización e hice la prueba de cámara. Fui pasando cástines hasta que me salió mi primer trabajo con 15 o 16 años", apunta.

Ahí es donde descubrió "el esqueleto y los órganos" de una profesión que le "fascinó" por completo y a la que, tras pasar por la escuela de Juan Codina y el Work in Progress de Darío Facal, lleva dedicándose cerca de una década.

La actriz, cuyos primeros grandes proyectos llegaron en 2011 a través de la pequeña pantalla con las series "Los Quién" y "Los protegidos", es rotunda al hablar del valor de las series diarias tras su participación en "Amar es para siempre", donde ha compartido cerca de cuatro años y medio de sobremesas con la audiencia española.

"Nunca jamás estará de más trabajar en una serie diaria. No sé por qué en España se valoran tan poco y se las tira por tierra. Incluso algunos actores las menosprecian. No lo entiendo. El callo que te da una serie diaria, a nivel mental y corporal es bárbaro", señala la actriz, cuyo papel de María Gómez le ha reportado grandes satisfacciones.

"Estaba calculado que grabáramos media temporada haciendo de María y acabamos cerca de cuatro años y medio allí", cuenta la actriz. "El público tiene más peso del que se cree y el personaje de María gustó mucho", dice, haciendo también referencia al caso de "#Luimelia", que estrena hoy su segunda temporada.

Junto al personaje de María, del que la actriz se despidió en 2019 en "Amar" pero seguirá dando vida en "#Luimelia", aparece Carolina, a quien pone rostro en el "arriesgado" proyecto de "Campamento Albanta".

"Nico Frasquet, creador y guionista de la serie, ha puesto mucha alma en este proyecto y creo que es muy ambicioso, no se ha andado con chiquitas", señala la intérprete. "A mí me ha hecho un regalazo con Carolina, un personaje con el que he pasado días de rodaje bastante duros".

Un arduo trabajo que, atendiendo al resultado de lo que vemos en pantalla, ha merecido la pena. La interpretación de la actriz en "Campamento Albanta" merece su reconocimiento puesto que consigue convertir en natural y sencilla la historia de un personaje con muchos recovecos.

Hablando de futuro es la propia actriz la que recuerda que su carrera ha estado centrada en trabajos en televisión, por lo que ahora busca abrir miras: "Me gustaría hacer teatro y cine al mil por mil, pero también trabajar en otro idioma, aquí en España o en otro país".

Y si hablamos de sueños y personajes fetiche, la actriz se decanta por dos, con los que concluye la entrevista: "Por un lado, el personaje de Uma en 'Kill Bill' me parece una fantasía y, por otro, la película 'La princesa Mononoke' siempre me ha parecido perfecta. Me encantaría poder interpretar la versión en carne y hueso." EFE