Lucía Etxebarria 'destapa' a la activista musulmana de Podemos y revela la violación que sufrió

La escritora Lucía Etxebarria es un rostro habitual de las tertulias televisivas. Desde los platós comenta las noticias que recorren la actualidad de nuestro país, tanto política como socialmente. Esta semana, protagonizaba un intenso debate contra Nora Baños, la que fuera candidata en las listas europeas de Podemos y que, ahora desligada del partido, se dedica a una labor de activismo musulmán, feminista y antirracista.

La disputa entre Lucía Etxebarria y Baños continúa

La escritora se enfrentó esta semana a la que fuera candidata de Podemos en el programa de Antena 3, 'Espejo Público'. En el espacio presentado por Susanna Griso, Etxebarria echaba en cara a Nora Baños el no conocer la realidad de países donde realmente se vive bajo la ley del Islam.

Lejos de calmarse el debate, Lucía Etxebarria ha querido seguir con el tema en Twitter, donde ha revelado algunas de las más sorprendentes y duras vivencias de su pasado.

Lucía Etxebarria revela la violación que sufrió en Marruecos

En un mensaje inicial, Lucía Etxebarria 'destapaba' el pasado de Nora Baños "de joven, estrella del atletismo, antes de que el fundamentalismo islámico la captara para ir a estudiar a Londres", aseguraba adjuntando una imagen de Baños sin el velo islámico.

Esta es Nora Baños, de joven, estrella del atletismo, antes de que el fundamentalismo islámico la captara para ir a estudiar a Londres. Y luego, las eurocéntricas somos nosotras, aunque ella no ha vivido en la vida lo que es la represión islámica..

— Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 27, 2020

"Y luego, las eurocéntricas somos nosotras, aunque ella no ha vivido en la vida lo que es la represión islámica", remataba Etxebarria. Justo entonces comenzaba un hilo de mensajes en el que explicaba sus vivencias en Marruecos como mujer.

Se tramitó vía la embajada española porque cuando intenté ir a la policía se negaron a atenderme.

— Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 27, 2020

"No sabéis, durante 15 años tuve una casa en Marruecos en un pueblo muy pequeño. Sidi Rahal. Un pueblo que no es turístico y en el que no hay españoles. Me violaron allí. La denuncia consta y se tramitó vía la embajada española", recordaba la escritora. Sobre la denuncia también añadió que "se tramitó vía la embajada española porque cuando intenté ir a la policía se negaron a atenderme. Y se negaron porque en Marruecos no puedes denunciar una violación a no ser que prácticamente te hayan matado", resumía.

— Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 27, 2020

"Este libro de Najat El Hachmi os cuenta lo que es ser mujer en una familia fundamentalista en Marruecos. Yo vendí la casa y me marché", recordaba Etxebarría. "Sigo llevando a Marruecos en el corazón y amo mucho a ese país pero no podía quedarme allí", lamentaba. Además de estos mensajes, el hilo consta de más en los que Lucía Etxebarría carga directamente contra Nora Baños directamente.

La polémica de Nora Baños y el Islam feminista

Todo esto se ha desatado a raíz de unos vídeos donde la propia Nora Baños aparecía en Twitter defendiendo el carácter feminista del Islam. Estos se viralizaron, 'Espejo Público' la llamó y a partir de entonces la polémica estaba servida.

Qué bien... Podemos presumiendo de su modelo social y legislativo para la mujer: fuera amor romántico y bienvenuti empotrador islámico de la ablación femenina, los matrimonios forzosos y la muerte o la cárcel para el trans amigui que se ríe con ella.

— Cristina Seguí (@CristinaSegui_) February 24, 2020

En este vídeo compartido por la periodista y fundadora de Vox, Cristina Seguí, vemos la polémica entrevista a Baños sobre la que Seguí aseguraba lo siguiente: "Podemos presumiendo de su modelo social y legislativo para la mujer: fuera amor romántico y bienvenuti empotrador islámico de la ablación femenina, los matrimonios forzosos y la muerte o la cárcel para el trans amigui que se ríe con ella", acusaba al partido 'morado'.