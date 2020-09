Los verdaderos motivos de la guerra entre Karmele Marchante y Jorge Javier: mentiras, bullying...

Hace ya cuatro años que Karmele Marchante abandonó su puesto en 'Sálvame' y rompió cualquier tipo de relación profesional con Mediaset. Desde su partida, la ex colaboradora no ha dejado de arremeter contra el formato donde trabajó durante tantos años, una época de su vida que considera "un error". A pesar de haber amenazado al espacio en varias ocasiones por nombrarla, todavía no ha abandonado la guerra.

En cierto modo, los enfrentamientos entre Marchante y los colaboradores de 'Sálvame' siempre han estado presentes, incluso antes de su marcha, ya que la periodista nunca se llevó demasiado bien con sus entonces compañeros y, a menudo, protagonizaban fuertes broncas. Aún así, los intercambios malsonantes entre Marchante y Jorge Javier Vázquez se reavivaron a principios del año pasado.

Paz Padilla versus Karmele Marchante "A que te tiro la papaya en la cabeza" #Salvamepic.twitter.com/FKIzEAELMj — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) June 18, 2020

La colaboradora abandonó 'Sálvame' por "no sentirse bien tratada"

Todo comenzó cuando la comunicadora decidió abandonar 'Sálvame', silenciosamente y sin despedirse ni del público ni de sus compañeros. Nada más cerrar su etapa en el programa, Marchante concedió una entrevista a 'Lecturas', en la que aseguraba que se fue porque "no podía más". "Me costaba ir a trabajar, no me sentía bien tratada", declaró. Dadas las especulaciones, también quiso aclarar que se había ido por decisión propia: "Me he ido de 'motu propio' y como he querido. Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia".

Su incomodidad en el plató fue percibida por los espectadores. No obstante, Marchante tuvo que mantenerse firme y continuar en el programa del corazón por su necesidad de pagar unas deudas generadas por su fallida boda con Diego Soto, una situación de la que el equipo podría haberse aprovechado.

Tal y como contó, parece culpar a sus compañeros de su marcha, ya que no terminó bien con ellos: "Nadie me ha llamado para despedirse. Solo David Valldeperas para pedirme que me despidiera de la audiencia y de la gente de plató, al final me convenció. Le dije que diría adiós desde su sitio de dirección y que después agarraría el bolso y me iría. Tras mucho suplicarme, al día siguiente, esta gente llamó a mi representante y le dijeron que no hacía falta que fuera", reveló.

La intensidad con la que Karmele Marchante coje el bolso y dice que se va pic.twitter.com/F4jWRmxZfK — telekineko�� (@telekineko) September 18, 2020

Asimismo, comentó para el 'El HuffPost' que "desde el segundo año sufrió acoso" por parte del resto de tertulianos: "Empezaron a vejarme, a humillarme, a bajarme la autoestima. Si hubiese sido ahora con el Me too, los podría empapelar", dijo la periodista, a la vez que aseguraba que se burlaban del feminismo. "Fueron años de bullying y misoginia", añadió.

También dejó claro que sus verdaderos enemigos son Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández. Los chistes de mal gusto sobre su edad se hicieron algo habitual, incluso se burlaban de ella llamándola "esta señora" y un día llegaron a volcar el contenido de su bolso sobre una mesa en directo. Por un lado, comentó que Vázquez "sólo quiere que le digan qué guapo es y qué delgado está". De la misma manera, desveló que en el backstage, antes de salir, Kiko Matamoros le hacía "comentarios irreproducibles".

Según contó, estas actitudes hicieron que tuviera que medicarse, que llegará a casa llorando diariamente y que fueran "los peores años de su vida personal y profesional": "Cada vez que abría la boca, eran todos contra mí".

Que vuelva Miss Karmele Marchante a Sálvame para levantar la programación de telecinco en verano, si lo digo, si lo digopic.twitter.com/vO9itWrVqt — Salseo���� (@TVSALSEO) August 6, 2020

Tras unos meses de calma, con solo unas breves pullas lanzadas entre el presentador y la ex colaboradora, los bombardeos volvieron a prenderse después de unas declaraciones de Marchante para una entrevista en 'El Español'. La periodista continuó refiriéndose a 'Sálvame' como el "error de su vida" y aseguró que "no hay dinero en el mundo con el que te paguen para hacerte perder la dignidad".

"Estuve más de siete años formando parte de la parrilla de colaboradores del espacio diario de Telecinco y dije adiós para no volver nunca más a un formato como ese. Fue un error mió entrar ahí. Un programa que me ha machacado y del que no quiero ni hablar. Me hizo sufrir mucho. Es una cadena que lo hace todo por la audiencia y le da lo mismo ser machistas o acosadores... Lo he sufrido trabajando allí y lo he denunciado", concluyó con la intención de no volver a hablar de su experiencia como periodista del corazón, ya que confesó que "no quería seguir hablando de esto, que es pasado".

Vuelven los enfrentamientos entre Jorge Javier y Marchante

Tras muchos reproches hacia el equipo de 'Sálvame', aparecieron las amenazas en boca de Karmele Marchante. Los colaboradores del programa de Telecinco volvieron a la carga en agosto de este 2020. Kiko Hernández lanzó una pulla a Marchante camuflada como un inocente comentario sobre que Chelo García Cortés no había sido la única en sentarse allí y estar callada durante horas.

Asimismo, la periodista también se convirtió en el centro de la tertulia del programa cuando sufrió un atropello, lo que no le hizo ninguna gracia. Además, según afirmó, ese mismo mes se refirieron a ella en directo con comentarios "horribles y escatológicos": "Kiko Hernández dijo que olía mal, que me tiraba pedos, que me olía el aliento, que era sucia...". Fue entonces cuando la periodista comenzó a sacar su artilleria pesada.

Kiko Hernández:"Karmele Marchante tenía mal olor corporal"#yoveosálvamepic.twitter.com/v4LhgWr3Ef — Rafael García López ���� (@RafaelGarciaLAF) June 15, 2020

Marchante no pudo soportarlo más y utilizó sus redes sociales para cargar contra 'Sálvame': "Me da mucho asco que la gentuza de 'Sálvame' siga hablando de mí", comenzaba a decir sobre el formato de Telecinco. "Ayer, el maltratador misógino (Jorge Javier Vázquez), antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el Tribunal Supremo", refiriéndose a Kiko Hernández, a la vez que ponía en duda el cáncer que sufrió.

"¿Por qué esa obsesión? Mi vida está en derroteros profesionales distintos, nunca le hice la pelota al enano psicópata como exige", sentenció la comunicadora haciendo alusión a Jorge Javier. "Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3 ¿A qué viene esa obsesión enfermiza? Dejadme en paz ya, panda miserable de ignorantes y ágrafos", exigió.

La ex colaboradora de 'Sálvame' advirtió que, si seguían hablando de ella, desvelaría todos los estresijos del programa de Mediaset: "Si me siguen nombrando escribo todo lo que viví". Para hacer su amenaza más real, la periodista quiso hacer un adelanto de lo que podría contar a la audiencia si no la dejaban tranquila: "Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar a novios. Peleas por la publi...".

Me da mucho asco que la gentuza de Salvame siga hablando de mi. Ayer el MATRATADOR MISÓGINO JJ, antes el COMPRADOR DE CRIATURAS E INVENTOR DE ENFERMEDADES, condenado x el TS. Xq esa OBSESIÓN? Mi vida está en derroteros profesionales distintos. NUNCA LE HICE LA PELOTA( sigo) — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

AL ENANO PSICÓPATA, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de MALTRATO, BULLING Y MENTIRAS. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3......A qué viene esa OBSESIÓN ENFERMIZA? Dejarme en paz ya PANDA MISERABLE DE IGNORANTES Y AGRAF@S������ — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

Si me siguen nombrando escribo TODO LO QUE VIVÍ. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para dervirtual aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas x la Publi.... — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

Jorge Javier Vázquez respondió a sus amenazas

Ignorando el últimatum por parte de su ex compañera, Jorge Javier Vázquez también quiso enviarle un mensaje como respuesta a sus multiples advertencias: "Karmele Marchante ha estado a punto de morir al ser arrollada por un coche mientras practicaba deporte. Hacía tiempo que no sabía nada de Karmele. De vez en cuando se mete en charcos a golpe de tuit y aprovecha cualquier ocasión para atizar a todo lo que huela a 'Sálvame'", apuntó el presentador a través de su blog en 'Lecturas'.

"Karmele divertida es divertidísima. Sus idas de olla son legendarias y si la pillas de buenas todo lo que sale por su boca es puro dadaísmo. Es la mujer más egoísta que he conocido en toda mi vida aunque ella cree que es el colmo de la generosidad y la solidaridad. Quizás ahí radique su grandeza: en la incapacidad más absoluta para analizar de una manera objetiva el devenir de seres, animales y cosas", replicó a su hora enemiga.

El últimatum de Karmele Marchante

A pesar de las amenazas de la aspirante al Festival de Eurovisión de 2010, el equipo de 'Sálvame' no pareció muy preocupado y, hace unas semanas, volvieron a mencionarla en tono de burla. Esta vez fue un comentario sobre ella y 'Tómbola'. Para rematar, la nombraron al hablar de la encuesta que hicieron al público para saber si preferían a Antonio Montero o a Lydia Lozano como colaborador: "A Karmele la echamos porque lo decidió el público", dijeron entre risas.

Es por ello por lo que la periodista volvió a utilizar su cuenta oficial de Twitter para amenazar al espacio de Mediaset. "Ayer, saltando mis normas, volvieron a nombrarme en ese basurero. Ya les avisé. Y ya no hay vuelta de hoja ¡Que se preparen! Ya me he cansado. Tengo que enterarme por terceras personas. Programa-lodazal con ausencia de dirección y directrices", concluyó. Este mensaje marcó el final de los malos comentarios entre ambos bandos, aunque, leyendo sus palabras, parece que Karmele Marchante está preparando una gran venganza.