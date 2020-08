Jorge Javier estalla contra Karmele Marchante tras llamarle públicamente "enano psicópata"

Menos de 24 horas ha tardado Jorge Javier Vázquez en responder a Karmele Marchante después de que la excolaboradora de "Sálvame" vertiera insultos contra él y también graves acusaciones contra el resto de miembros del programa. La periodista, que abandonó el programa en 2016, aseguró a golpe de tuit que le daban "musco asco" sus excompañeros y les ha acusado de tomar drogas. “Me da mucho asco que la gentuza de ‘Sálvame’ siga hablando de mí. Ayer el maltratador misógino JJ (por Jorge Javier Vázquez), antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el TS. ¿Por qué esa obsesión?”, escribió refiriéndose al presentador Jorge Javier Vázquez.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que también cargó contra los que fueron sus compañeros durante tantos años. “Mi vida está en derroteros profesionales distintos. Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras”. Y añadió: “Si me siguen nombrando, escribo todo lo que viví. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas por la publicidad…”.

A través de su blog en "Lecturas", Jorge Javier no ha tardado nada en responder a Karmele. "Karmele Marchante ha estado a punto de morir al ser arrollada por un coche mientras practicaba deporte. Hacía tiempo que no sabía nada de Karmele. De vez en cuando se mete en charcos a golpe de tuit y aprovecha cualquier ocasión para atizar a todo lo que huela a ‘Sálvame’", comienza diciendo Jorge Javier.

El presentador, con una ironía muy fina, no duda en atacar donde más le duele a Karmele y le acaba llamando "egoísta". "Karmele divertida es divertidísima. Sus idas de olla son legendarias y si la pillas de buenas todo lo que sale por su boca es puro dadaísmo. Es la mujer más egoísta que he conocido en toda mi vida aunque ella cree que es el colmo de la generosidad y la solidaridad. Quizás ahí radique su grandeza: en la incapacidad más absoluta para analizar de una manera objetiva el devenir de seres, animales y cosas", ha añadido en su blog.

UN RECUERDO A CARLOS GARCÍA CALVO

En el mismo post, el presentador también tiene unas bonitas palabras para el periodista Carlos García Calvo, fallecido recientemente. "La muerte de García Calvo me recuerda a nuestros inicios en la televisión junto a Ana Rosa Quintana. Era una época de noches y rosas en la que el contacto con una incipiente popularidad era muy agradable. Nos hacía gracia que nos reconocieran, el sabor de la primera vez", ha dicho.

