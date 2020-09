Karmele Marchante vuelve a amenazar a 'Sálvame': Ya les avisé ¡Que se preparen!

Karmele Marchante ha vuelto a demostrar lo poco que le gusta que le mencionen en 'Sálvame', y es que, cada vez que la nombran en el formato en el que estuvo varios años trabajando, la periodista no duda en arremeter y amenazar a sus ex compañeros con contar todo lo que sabe sobre ellos y su trabajo.

Esta vez ha sido un comentario sobre ella y 'Tómbola' en el programa de La Fábrica de la Tele el que ha enfurecido a Marchante, además de mencionarla al hablar de la encuesta que hicieron al público para saber si preferían a Antonio Montero o a Lydia Lozano como colaborador: "A Karmele la echamos porque lo decidió el público", dijeron en tono de burla.

Es por ello por lo que la comunicadora ha vuelto a utilizar sus redes sociales para amenazar al equipo del espacio. "Ayer, saltando mis normas, volvieron a nombrarme en ese basurero. Ya les avisé. Y ya no hay vuelta de hoja ¡Que se preparen! Ya me he cansado. Tengo que enterarme por terceras personas. Programa-lodazal con ausencia de dirección y directrices", ha anunciado la catalana en su cuenta de Twitter.

No obstante, no es la primera vez que la comunicadora arremete contra 'Sálvame' y es que, a principios de agosto, dejó claro que no quería saber nada del programa: "Me da mucho asco que la gentuza de 'Sálvame' siga hablando de mí. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en TV3... ¿a qué viene esa obsesión enfermiza? Dejadme en paz". Asimismo, se refirió a Jorge Javier Vázquez como "un maltratador misógino" y a Kiko Hernández como "un comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el Tribunal Supremo".

"Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar a novios. Peleas por la publi...", concluyó Marchante mientras advertía que podría contar mucho más si la volvían a nombrar.