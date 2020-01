Los profesores de Operación Triunfo estallan contra los alumnos: "No queremos que nos tomen el pelo"

No corren buenos tiempos en Operación Triunfo, y no hablamos en lo mediático, ni en los resultados de audiencia. Tampoco en la legión de fans que cada día se enchufan al directo en Youtube para seguir el día a día de los participantes. Quizás lo más flojo de esta edición está siendo el aspecto musical, que no está siendo del nivel esperado por Gestmusic.

Sobre este aspecto, se ha vivido un momento muy tenso en la Academia entre los profesores, liderados por Noemí Galera y los concursantes. Tras el pase de micros de cara a la tercera gala de esta edición, los profesores han manifestado su hartazgo por la actitud de los aspirantes a 'estrella', de quienes acusan de estar desmotivados y no prestar ninguna atención a los esfuerzos que hacen Galera y compañía por buscar la mejor versión de los concursantes.

Iván Labanda, el profesor de interpretación de esta edición se mostraba incrédulo a la falta de interés de los concursantes de esta edición por las actuaciones grupales: "Es que yo lo que no me explico, después de hablar de esto tantas veces, no entiendo como os ponéis aquí un poco como de cualquier manera, sin energía y arrastrando por el suelo. Hemos visto todos que en las grupales, cuando salimos a defenderlas no nos ponemos a 80.000, lo juro que no lo entiendo"

Incluso Manu Guix, el profesor más recatado, el que nunca dice nada en esta situación, no ha podido contenerse en reprimir a sus alumnos: "Dais la sensación de que no hay nadie cuando llegais a la parte solista del tema, pierde su parte canalla. En definitiva estáis dormidos". Más tarde, con cara de desesperación, el músico catalán remarcaba lo atractivo de las actuaciones grupales: "Es que además no os dais cuenta de que las canciones corales es lo más divertido, pocas cosas hay tan placenteras en la vida cómo cantar a coro. En otras ediciones preparar la grupal era mi momento de máximo disfrute y en esta edición son mi tortura particular y no os dais cuenta de que vais en vuestra contra"

Pero sin duda la que más dura ha sido ante los ojos de unos alumnos que no se han atravido a abrir la boca, ha sido Noemí Galera. La directora de la Academia se ha despachado a gusto con sus pupilos y a más de uno le habrá hecho replantarse su participación en el programa: "¿Para que hacéis tanta cola para un casting? En el casting final os dije que recordad en los momentos de bajón que os había traído hasta aquí. Pensadlo porqué os presentasteis un día al casting de Operación Triunfo y os chupasteis una cola de 34 horas".

Hacía hincapié Galera, en como los profesores estaban poniendo de su parte, perdiendo tiempo de sus vidas para hacer brillar a los alumnos, pero que a pesar de ello, no estaban recibiendo la respuesta esperada por parte de los alumnos: "Iván no hace más que pedir clases para trabajar más, mañana Vicky va a dejar de trabajar con los bailarines para poder trabajar con dos números para que esté todo perfecto. Todo el mundo está pidiendo más clases para poder trabajar con vosotros y a mí lo que me dan ganas es de decir ¡oye! mira mañana no vengas, trabaja con los bailarines, tú vete a tu casa tranquilamente". Continuaba Galera con su reprimenda: "Nosotros dar y dar y dar y llega un momento que también nos cansamos y no queremos que nos tomen el pelo. Tenéis 20-25 años y estáis para arrastre todos"

Otra de las profesoras que habitualmente nos tiene acostumbrados a mostrar su cara más amble, Mamen Márquez, recalcó que casi nadie está practicando los ejercicios que manda en su clase, a lo que Noemí apuntalaba que: "os comeréis un mojón cuando salgáis de aquí. Si queréis tener una carrera musical, una carrera artística tenéis que currar mucho, y nunca vais a tener tantas clases como aquí, nunca vais a tener profesores como los de aquí, jamás, y nunca podréis subir semanalmente a un escenario como el de OT, jamás. Estupendo, que alegría. O os ponéis las pilas, o a mí la paciencia se me va a acabar, y a todos nosotros".

Tras una de las charlas más duras que se recuerdan en Operación Triunfo, Noemí Galera terminaba con un lapidario: "Aplicaros el cuento, decidir que queréis hacer con vuestras vidas y con vuestras carreras, y poneros las pilas chatos venga. ¡Ah! y dormir".

Quizás, esa última palabra, la de mandar a dormir a los concursantes, ha dejado ver que en la Academia, cuando las cámaras se apagan pasan más cosas de las que deberían pasar, y de las que se está hablando mucho. Causa principal de que luego por el día los concursantes se encuentren cansados y sin ganas de evolucionar como cantantes.