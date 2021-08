El motivo por el que Dani Mateo se ha ausentado en 'Zapeando': "La gente se lo estará preguntando"

El lunes de esta semana, y tras estar varias semanas fuera de 'Zapeando', Dani Mateo volvía a tomar las riendas del programa de LaSexta. Durante todo el mes de julio fue Lorena Castell quien tuvo que ponerse al frente del espacio para servir de sustituta del presentador, tomando así el relevo de Anna Simón. No obstante, este viernes Dani Mateo ha vuelto a estar ausente y han sido muchos los que se han preguntado qué ha pasado con él, ya que Lorena Castell también está actualmente de vacaciones.

Ha sido así como una de las colaboradoras del programa ha tenido que dar el salto al asiento principal de 'Zapeando' durante un día para la emisión del programa. Se trata de María Gómez, quien no ha podido contener la emoción nada más comenzar. "Qué fuerte", ha dicho la joven.





El motivo por el que Dani Mateo se ha ausentado de 'Zapeando'

"La gente se estará preguntado, ¿es Dani Mateo? Pues no, ya veis que no", continuó la sustituta. "Nuestro guía, nuestro gurú tenía un compromiso importante y no ha podido venir", bromeaba María Gómez. "Se ve que tenía que pagar una cuenta en un chiringuito de Huelva, así que Dani disfruta que con una tontería tienes un fin de semana largo", continuó la nueva presentadora.

A continuación, los colaboradores bromearon por su ausencia e hicieron una metáfora con la marcha de Leo Messi del Barcelona: "yo me enteré ayer de la noticia de Dani Mateo", comentó entre risas Quique Peinado.

El papel de Lorena Castell al frente del programa

La colaboradora de 'Zapeando', Lorena Castell, es la encargada de presentar durante este verano el programa de La Sexta en sustitución de Dani Mateo, que se marcha de vacaciones junto a parte del equipo. Hasta entonces había sido Anna Simón la encargada de hacerse con los mandos del espacio de humor de las sobremesas, pero tras su marcha es la excantante la que comandó al equipo que hace posible el programa de Globomedia. Sobre esta responsabilidad se sinceró en una entrevista con El País hace algunas semanas, donde relató sus primeras sensaciones.





La presentadora relató cómo le comunicaría que sería ella la que sustituyese a Mateo, que compagina su rol con el de 'El Intermedio': “Un día me dijeron: ‘Lorena, que te tienes que preparar, que vas a presentar este verano’. Y yo: ‘¿Seguro? ¿Os lo habéis pensado bien?”, bromeó. Y es que el estreno de Castell como presentadora fue, cuanto menos, curioso, porque no dejaba de hablar. “Justo comenté: ‘Madre mía, estoy para Pasapalabra’. Era increíble la cantidad de palabras que decía seguidas y rapidísimo”, tras lo que Quique Peinado llegó a subrayar que se “estaba estresando”.

Precisamente en los últimos años y temporadas Lorena Castell ha destacado como una de las caras más extrovertidas y carismáticas del programa, donde parece no tener filtro en algunas ocasiones. Hablando sobre la respuesta de la presentadora Mónica Carrillo a una espectadora que le llamaba “choni” y le comparaba con “La Novia Cadáver”, revelaba un episodio similar.