Los Morancos no consiguen hacer gracia tras tomarse a broma el Coronavirus

La semana de invitados en 'El Hormiguero' comenzaba con la visita de Jorge y César Cadaval, o lo que es lo mismo Los Morancos. Los humoristas sevillanos fueron a promocionar su gira 'X 40 años más' y además aprovecharon para tratar temas de actualidad en clave de humor.

Como no podía ser de otra manera, el Coronavirus saltó a la palestra y no Los Morancos no dejaron títere sin cabeza. Comenzó César narrando, en tono de chiste una experiencia personal: "El otro día fui al chino y le pregunté si tenía coronavirus, me dijo que no, pero que me lo podía traer mañana".

Pablo Motos reía las gracias a los sevillanos, mientras que Jorge recogía el guante lanzado por su hermano para seguir bromeando con la enfermedad que tiene en jaque a todo el mundo: "El otro día entrevistaron a una china que vive en España y ella dice: (imitando el acento chino) No problema, nosotros en China somos muchos'.

Tampoco faltaron a su cita de bromear con el único caso confirmado de Coronavirus en España. Jorge afirmaba que el alemén infectado nos ha engañado y que llegó a Canarias antes de lo que nos han dicho: "El alemán se vino en el avión el viernes, pero dejaron pasar el fin de semana y lo comunicaron el lunes para que la gente descansara".

Estas bromas no han sido del agrado de mucha gente que en redes sociales han mostrado su descontento con los sevillanos.

#MorancosEH a ver que gracia les haría si enfermaron ellos ,a esta gente le falta un hervor — Nanaiarai (@dynamitagirl) February 3, 2020

Solo los morancos son capaces de hacer tal cantidad de bromas racistas y sobre el coronavirus en tan corto espacio de tiempo.

TODO MAL

MAL MAL#MorancosEH — Slainte�� (@SlainteNan) February 3, 2020