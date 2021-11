De los Informativos de Antena 3 a 'Espejo Público': El cambio físico de Susanna Griso, en imágenes

La presentadora de 'Espejo Público' se ha convertido en uno de los rostros fijos de las mañanas televisivas después de 15 años al frente del matinal de Antena 3, desde que en 2006 se hiciese con las riendas del programa. No obstante, Susanna Griso comenzó su popularidad en la pequeña pantalla después de que empezase en 1998 a presentar las Noticias 1 de la cadena de Atresmedia formando una legendaria pareja con Matías Prats.

En todo ese tiempo la comunicadora catalana ha experimentado un cambio físico evidente que ha llevado a los espectadores de su programa especular con toda una serie de intervenciones estéticas que ella misma se ha encargado de desmentir. En cualquier caso, más de 20 años han pasado desde que comenzase a convertirse en un rostro habitual de la televisión, suficiente para que la Griso que presenta cada mañana Espejo Público poco se parezca a la que en su día se graduaba junto a una leyenda de los informativos de TVE e hijo del mítico narrador deportivo.









Susanna Griso, de los informativos a Espejo Público



El estreno en televisión de la comunicadora catalana sorprenderá a más de uno que no esté acostumbrado a verla con el pelo corto, de un tono mucho más oscuro y con cierto efecto ondulado. Pero quizás lo que también impacte sea la diferencia en las cejas, mucho más delineadas y redibujadas posteriormente, así como un aumento en las pestañas y el cambio de tono de piel, previamente mucho más claro y blanco que en los años en los que ha presentado el matinal de Antena 3.

El pelo, en los años siguientes, pasó a ser en mechas de dos tonos, a capas largas. También puede apreciarse un visible cambio de peso. Pero por lo que más han llegado a preguntarle a la presentadora ha sido por la diferencia en el aspecto de sus labios. En una entrevista reciente con el diario El Mundo ella misma zanjaba los rumores de que se haya sometido en algún momento a alguna intervención quirúrgica para aumentar los labios: “No me molesta, porque no es verdad. Y cuando dicen si me he hecho un 'lifting', me pregunto que cuántos años pensarán que tengo”, zanajaba cuando, en aquel momento, tenía 46 años. Ahora la periodista cuenta 52 primaveras.













Una carrera de lucha por las mañanas



Desde que Griso se puso al mando de Espejo Público la carrera del programa ha sido de subida, de lucha contra su rival de Telecinco, Ana Rosa Quintana, y un cambio desde una apuesta por la información social y del corazón por un viraje más político en las últimas temporadas. Ahora, la periodista catalana tiene que enfrentarse a un nuevo problema: la lucha por no perder la segunda plaza en las parrillas de televisión con 'Aruseros', el programa que presenta Alfonso Arús en La Sexta.

Y es que el matinal de la cadena hermana de Atresmedia lleva meses disputando la cuota de pantalla a su contrapartida de Antena 3, llegando en muchas ocasiones a superarle e, incluso, a pasar por la derecha al que fuera su rival más directo, 'El Programa de Ana Rosa'.