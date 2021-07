Los espectadores, hartos por lo que ha hecho Antena 3 con el final de 'Mujer': "Nos maltratáis"

Las series turcas han aterrizado en nuestro país con una fuerza que pocos podían imaginar. Desde Telecinco a Antena 3, los grupos televisivos más grandes de España han apostado por las ficciones producidas en Turquía para sus canales principales y en horario de máxima audiencia, con unos resultados mucho mejores de los esperados a priori. 'Mujer' ha sido la última gran vencedora de la parrilla televisiva y se ha podido seguir en Antena 3 hasta esta misma semana, en la que la serie ha alcanzado su final: un final lleno de polémicas.

Antena 3 y su competición con Telecinco que descuartiza a 'Mujer'

Como decíamos, 'Mujer' ha terminado y con ella una serie en la que las relaciones entre sus personajes y las aventuras y desventuras familiares de los mismos han cautivado a una audiencia con una fidelidad sin precedentes. Habitualmente, desde Antena 3 se parten los episodios que llegan desde Turquía en dos partes, teniendo uno para una semana y la otra mitad para la siguiente. Se trata de una práctica habitual para, como se dice coloquialmente, "estirar el chicle".





Lo que no es tan habitual es partir un capítulo, el último de la serie, en tres, que es justo lo que ha ocurrido con 'Mujer'. Y la polémica no queda allí, en esperar una semana más para ver cómo termina la historia de 'Mujer', no. El abuso en el uso de la publicidad y lo tarde que ha llegado a empezar alguno de los capítulos (entiéndase partición del capítulo) finales ha provocado la ira de muchos de los seguidores y especatdores del canal de Atresmedia.

La explicación a esta estrategia tan impopular estaría en la competencia con Telecinco, es decir, la contraprogramación organizada por Antena 3 para eclipsar los contenidos que emitía el canal rival de Mediaset.

Las redes arden contra la decisión de Antena 3 con 'Mujer'

Donde hemos podido comprobar de primera mano el enfado de los espectadores de la serie es en las redes sociales, y es que los mensajes que allí se han vertido criticando a la cadena de televisión han sido numerosos.

Me pregunto si los de @antena3com leen los tweets porque hoy en el hashtag #Mujer26Jul prácticamente todos estamos blasfemando ?? y no comentando la serie pic.twitter.com/YM4KFUmAbY — Sac-E (@SacE5) July 26, 2021

+ ¿Que has aprendido en este 2021?



- Que no hay peor tortura que la publicidad de A3#mujer26jul — Miguel Mora Núñez (@miguelmoranunez) July 26, 2021

¦¦ Buenas noches, empezamos casi una hora tarde y empezamos repitiendo desde muy atrás ??‍??. Os estáis coronando A3



#Mujer26Julpic.twitter.com/hkCfNIy7Kc — Bahar Çe?meli ??‍??‍?????? (@womanBahar_) July 26, 2021

A los que nos está dando un infarto es a los espectadores, de cómo nos maltratáis #Mujer26Julhttps://t.co/0TBCkgdA12 — Pablo ???‍???? (@Pablo__mt2000_) July 26, 2021

