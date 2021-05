Los espectadores cargan contra Antena 3 por lo que ha pasado en el estreno de 'Mask Singer': "Menudo engaño"

Hace una semana, Atresmedia comunicó que la segunda edición de 'Mask Singer' se estrenaría este lunes. Durante su visita en 'El Hormiguero', Arturo Valls informó en exclusiva del regreso de 'Mask Singer' a Antena 3, con una edición que contará con un total de 15 máscaras y muchas más novedades para intentar mejorar el buen sabor de boca que dejó la primera edición que concluyó el pasado mes de diciembre.

En este sentido, la edición de este 2021 contará con muchas novedades que a día de hoy todavía son un secreto. Por ahora, la que más relevancia ha tomado ha sido la provocada por el fichaje de Paz Vega para el jurado, después de coronarse como máscara ganadora en la pasada edición y tras la salida de Malú. La actriz española acompañará a Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota, que repiten un año más.

Todos los seguidores del formato se encontraban entusiasmados ante la noticia y ya estaba todo preparado para dar la bienvenida al programa. Sin embargo, poco antes de su estreno, Atresmedia comunicó que 'Mask Singer' no comenzaría con la primera gala. En cambio, el programa arrancaría con un especial en el que presentarían a los quince nuevos participantes para que se fuesen familiarizando con las nuevas máscaras.

Si eres un buen investigador ?? No te pierdas el lunes, las claves de la nueva temporada en el programa especial de #MaskSinger a las 22:45h en @antena3com y @ATRESplayer ?? https://t.co/V6yoMMIxSwpic.twitter.com/xi3utdAwKd — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 15, 2021

Como consecuencia de esta sorpresa y este cambio de última hora, los espectadores se han mostrado muy ofendidos y no se han mostrado muy contentos con la noticia. Este descontento se vio reflejado la noche del lunes con el supuesto estreno. Disgustados por no poder disfrutar de la primera gala, la audiencia convirtió a 'Mask Singer' en Trending Topic. Sin embargo, esta vez, el programa era de lo más comentado por las quejas que estaban recibiendo por su especial dedicado a las nuevas máscaras.

"Menudo engaño lo de 'Mask Singer' hoy… nos han tomado el pelo diciendo que empezaba hoy", "Este engaño de hoy de 'Mask Singer' lo va a ver RITA", "Así me he quedado cuando me he enterado de que hoy solo van a presentar las máscaras pero no va a haber gala" o "Yo esperando el estreno de 'Mask Singer' con todas las ganas del mundo y resulta que nos ponen una introducción cutre de las máscaras", decían algunos usuarios, coincidiendo en que se sentían "engañados".

Menudo engaño lo de #MaskSinger hoy… nos han tomado el pelo diciendo que empezaba hoy. — paloma (@palomarp13) May 17, 2021

Este engaño de hoy de #MaskSinger lo va a ver RITA. — SergioMJimenez (@Gio_MJimenez) May 17, 2021

asi me he quedado cuando me he enterado de que hoy solo van a presentar las máscaras pero no va a haber gala #MaskSingerpic.twitter.com/B2WymRDSHF — álvaro (@alvarxoo) May 17, 2021

Y te meten esto...#MaskSingerpic.twitter.com/KN7ExxRuD0 — Haku B (@Haku3B) May 17, 2021

Yo esperando el estreno de #MaskSinger con todas las ganas del mundo y resulta que nos ponen una introducción cutre de las máscaras ??. pic.twitter.com/wrzdkjPQRG — Capri? (@missarrafoglu) May 17, 2021





¿Cuándo será la primera gala?

Por lo tanto, la primera gala podrá verse el próximo 24 de mayo. "Ya habéis conocido a nuestras máscaras... ¡Ahora llega el momento de verlas sobre el escenario!", anunciaba la cadena tras el especial tras asegurar que la primera entrega del concurso podrá verse el lunes a las 22.45 horas.

Primera gala de #MaskSinger: el lunes, a las 22:45 horas, en @antena3com ?? pic.twitter.com/JxoC1o5Mp3 — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 18, 2021





Será entonces cuando los investigadores, Javier Ambrossi, Javier Calvo, José Mota y Paz Vega comiencen a elucubrar, junto con la audiencia, sobre la identidad de los famosos que cantan bajo los disfraces de Ángel, Cactus, Cocodrilo, Dragona, Erizo, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Menina, Monstruita, Perro, Plátano y Rana.

"Hemos ganado en espectacularidad y se ha incrementado el nivel de dificultad de las pistas", afirmaban los responsables del programa. "Teníamos que buscar nombres que pusieran la sorpresa en las caras de los investigadores, son gente que sale de su zona de confort para hacer esto", explicaban tras reconocer que "este año nos hemos adentrado en el mundo internacional".