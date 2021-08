Lorena García, obligada a parar 'Espejo Público' por un fuerte encontronazo entre dos invitados: "¡Vagos!"

Nos encontramos ya en las últimas semanas de agosto y a pesar de ello la actualidad informativa continua ocupando buena parte de la parrilla televisiva, aunque buena parte de los españoles se encuentran de vacaciones. Es por eso, que la emisión de 'Espejo público' sigue ocupando las páginas de los diarios que informan sobre las novedades televisivas, y está vez ha vuelto a suceder debido a un tenso momento que su presentadora de la temporada estival, Lorena García, ha tenido que cortar en seco.

La presentadora que dirige el espacio en sustitución de Susanna Griso, que se encuentra disfrutando unas merecidas vacaciones, no es la primera vez que da que hablar este verano tanto por el anuncio de su embarazo, el pasado julio; como por otro momento que protagonizó la semana pasada, a raíz de unas escuetas declaraciones que había realizado el presidente Sánchez en Lanzarote en el homenaje dedicado a José Saramago.

El jefe del Ejecutivo había acudido al acto conmemorativo anual que se celebra en la isla canaria dedicado al escritor portugués, donde ofreció unas declaraciones a la prensa que no dejaron satisfecha a la presentadora del programa de las mañanas de Antena 3. En el acto, el líder del Gobierno, aprovechó para comentar diversos temas de la actualidad como son la ola de calor que está viviendo el país o el elevado número de incendios que azotan este año nuestra geografía.



"Ante la subida récord de la luz, había mucho interés por saber la posición de Pedro Sánchez. Habló de la ola de calor, del riesgo de incendios, de que no salgamos a la calle a las 12 de la mañana. Pero de la luz… nada", afirmó la presentadora. “Ya está bien de la broma del plasma. ¿Por qué el presidente del Gobierno no dice nada del precio de la luz?”, se preguntó la presentadora. “Porque nadie le pregunta”, se respondió a sí misma.

Lorena García obligada a intervenir

Este martes la presentadora ha tenido que volver a ser tajante ante lo que estaba ocurriendo en su programa mientras trataba de conducir una entrevista con un empresario, dueño de un bar en Marbella, y un sindicalista del SAT. Ambos entrevistados se enzarzaron entre ellos a raíz de que el sindicalista afirmase que el dueño de un bar explota a sus trabajadores. El empresario, visiblemente alterado, le dijo que estaba mintiendo airadamente, "¡Qué dices! No tienes ni idea, tú no has trabajado en tu vida ni has tenido empleados nunca, ¿de qué hablas?".

El dueño del bar, Eugenio Arias, fue creciendo por momentos obligando a la presentadora a intervenir. "Eugenio, vamos a ver...", intentó interrumpirle Lorena García. Pero, a pesar de ello, Arias continuó diciendo "Mentiroso, que eres un mentiroso. Ven a mi negocio y habla con mis empleados. Lo único que sabéis hacer los sindicatos es mentir. Poneos a trabajar, ¡vagos!".

Enfrentamiento en Espejo Público entre Óscar Reina, portavoz del Sindicato @SAT_nacional y Eugenio Arias, el hostelero que dice que "no encuentra trabajadores"??https://t.co/xGuh0orqzy — Espejo Público (@EspejoPublico) August 17, 2021





La presentadora, observando que la cosa se le estaba yendo de las manos, intentó de nuevo interrumpir al dueño del bar sin éxito, "oye, por favor. Eugenio, lanzar esa palabra de vagos... Intentemos no desacreditar a nadie, por favor". Finalmente, viendo que ambos se enzarzaban y que la actitud del empresario no cambiaba, se vio obligada a tomar la drástica decisión de cortar la entrevista y despedir a ambos del programa.