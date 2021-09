Lorena García, muy clara sobre qué piensa realmente de Susanna Griso y explica por qué no se ha vacunado

La presentadora de Antena 3, Lorena García, se ha sincerado esta semana sobre la persona a la que se ha encargado de sustituir en las mañanas de la cadena de Atresmedia por segundo verano consecutivo, Susanna Griso. Además, la comunicadora ha querido referirse a varios de los temas que le han convertido en noticia en los dos últimos meses, como sus sonadas palabras sobre el cantante latino Maluma, así como la repentina confesión sobre su vida personal que hizo a un médico en directo: que estaba embarazada.

Además, critica la presentadora, hay una vara de medir diferente para las mujeres comunicadoras del mundo de la televisión en comparación con sus compañeros de cadena masculinos como, por ejemplo Vicente Vallés o Matías Prats, en la forma en la que les percibe el público. “De mí pueden opinar si estoy guapa, si estoy más fea, más gorda por el embarazo, eso de un hombre no se dice”.

“Tú ves a Matías Prats o a Vicente Vallés y los valoras por su trabajo, no hablas de si le queda mejor la corbata o no. De una mujer, dices: ha dormido mal hoy, tiene ojeras. Y conforme se hacen mayores, más: ¡Uy, que mayor está! Ese comentario no lo escuchas de un hombre. De las mujeres, sí. Y, además, tienen más tendencia a retirarnos de la pantalla antes a nosotras que a los hombres”, aseguraba García en una entrevista para El Español en la que también hablaba de su jefa, Susanna Griso.









Lo que Lorena García opina de Griso



En un momento de la charla le preguntan a García si le molesta que le cuelguen la etiqueta de ser la sustituta de Susanna Griso. Sin embargo, para la periodista, se trata de una bendición. “¡Cómo me va a molestar! Para nada, para mí ha sido una oportunidad brutal”.

Uno de los temas que más se comentaba en algunos medios de comunicación al finalizar el verano de 2020 eran los rumores de posibles dudas de Antena 3 respecto a la continuidad de Griso y una posible sustitución total y permanente de García. Unos rumores que pueden seguir vivos si vemos los datos de audiencia de 'Espejo Público' este verano. Sobre un posible cambio en los mandos le preguntaban a la comunicadora, que se sinceraba sobre su opinión acerca de su jefa.

“No, para nada, para nada. El verano es distinto, no tiene nada que ver. Susanna Griso tiene muchísimo recorrido, es una crack. Para mí es la mejor profesional que hay en este tipo de programas. Es una todoterreno, yo aprendo muchísimo de ella. Es una implicada al 100% en toda la escaleta, llevar un programa de cinco horas todos los días del año es muy difícil”.









Por qué Lorena García no se ha puesto la vacuna



Un momento curioso de este verano fue cuando Lorena García comentó en directo que estaba embarazada, y lo hizo en plena entrevista con un médico sobre la vacuna del Covid. Ahora, le vuelven a preguntar por esta cuestión y responde que sigue sin haber recibido la dosis: “Tengo claro que quiero vacunarme, pero cuando sepa que no hay riesgo para el niño. Esperaré a la semana 20. Al final, las embarazadas, y lo entenderán cuando lo lean, hacemos caso de lo que nos dice nuestro ginecólogo de confianza”, comenta.

Por otro lado, otro de los grandes temas fue su estallido contra Maluma, al que calificó de machista. En este caso aclaraba el asunto en una entrevista para Vanitatis: “No me gustó nada lo que hizo besando en la boca a esa chica. Imagínate que es un hombre el que sube en el escenario y se pone a darle besos una mujer. Pues pongamos los mismos ojos con los hombres. No me parece un regalo lo que hizo Maluma a la chica. Me parece algo muy feo. Vamos, asqueroso, como dije”.