Malas noticias en Antena 3: varapalo a 'Espejo Público' tras mantener a Susanna Griso de presentadora

Después de los rumores durante el verano de un cambio en los principales rostros de 'Espejo Público', la cadena ha recibido estas semanas la peor de las noticias tras su decisión de mantener a Susanna Griso como la principal presentadora y estrella del programa. Ya el pasado mes de agosto la cadena de Atresmedia anunció cambios drásticos en la dirección del programa, así como en los principales colaboradores del matinal y la incorporación de Lorena García como copresentadora.

Unas noticias que suponían ya de por sí un revés para Griso, que veía como la que sonaba como su posible sustituta ganaba enteros dentro del programa, como se ha ido viendo a lo largo de este arranque de temporada. El motivo era claro: Antena 3 buscaba consolidar y, si era posible, mejorar los datos de audiencia del magacín 'Espejo Público' que había conseguido alcanzar durante las primeras semanas de la pandemia. Las cifras, teniendo como principal competidor 'El Programa de Ana Rosa', eran de un 18,9% de media.

Espejo Público: malas noticias para Antena 3

Pero el objetivo de Antena 3 para el magacín matinal era cazar a su competidor de Telecinco, con Ana Rosa Quintana al frente. Una apuesta ambiciosa teniendo en cuenta que TVE ha puesto toda la carne en el asador en el tramo de las mañanas con la remodelación de los 'Desayunos' de Fortes hasta 'La hora de la 1' que presenta Mónica López, ex directora de la sección de meteorología.

No obstante, el resultado ha sido muy diferente del esperado. El programa que presenta Susanna Griso no solo no ha conseguido alcanzar a su principal competencia, sino que ha visto como un actor inesperado le ha pasado por la derecha en lo que audiencias se refiere. Solo nos tenemos que fijar en las cifras del 1 de septiembre, día en el que arrancó oficialmente la temporada de la televisión de las mañanas. 'Espejo Público' consiguió 15,3% de share, un poco más bajo de lo que había conseguido meses antes.

Telecinco, que todavía llamaba a su matinal 'El programa de verano', se mantuvo líder con un 17,9%, mientras que 'La Mañana' de TVE esperaba el desembarco de 'La hora de la 1' con un 6,8% y Aruseros se estrenaba con un 9,2%. Y es en este último en el que nos tenemos que fijar porque, contra todo pronóstico, ha sido quien ha conseguido dar la machada colocándose como segundo en la carrera por las audiencias. Este jueves, ya tres meses después, el programa de Alfonso Arús obtuvo un 16,2%, bastante por encima de Antena 3, que se quedó en un 14,6.

Susanna Griso pierde la carrera

No obstante, no es un dato puntual, sino que este miércoles la tendencia era similar. Solo este lunes, y en un día tan raro como un festivo en pleno puente el programa de Antena 3 ha conseguido empatar con La Sexta en poco más de un 12%. Y es que en las últimas semanas la incercia es clara: Alfonso Arús le ha arrebatado oficialmente a Susanna Griso el segundo puesto por el pastel de las audiencias matinales.

Por su parte, Mónica López ha conseguido mantener 'La Hora de la 1' en los mejores datos de 'La Mañana' la pasada temporada en un estable 9-11%, consolidándose en el cuarto puesto, todavía lejos de alcanzar a 'Espejo Público'. En cualquier caso, unos datos que están lejos de las expectativas que la cadena pública seguro que tenía al decidir colocar los huevos en la cesta de las mañanas como un programa que cubre desde las 8am hasta las 13pm.