Lomana no da crédito a la justificación de Dabiz Muñoz para subir el precio de Diverxo: “Qué barbaridad”

El restaurante del famoso chef, Dabiz Muñoz, ha anunciado que subirá el precio del menú degustación de su local de los 250 a los 360 euros, unos precios que le convierten en el más caro de toda España, algo que dejaba esta semana a cuadros a la socialité Carmen Lomana. Y es que, a todo ello, hay que sumarle el precio de la bebida: en el restaurante viene incluida una selección de vinos del sumiller Miguel Ángel Millán de 150 euros, o un maridaje de alta categoría por un total de 300 euros.

Una decisión que ha despertado las críticas de algunas figuras públicas, así como comentarios de defensa hacia el reconocido cocinero. Algunas de las críticas llegaba de parte de la periodista Lucía Méndez, que a través de las redes sociales publicaba una polémica reacción: “Noticias obscenas e impúdicas de las élites españolas ricas en dinero y tontería. DiverXo sube el precio del menú de 250 a 365 euros. Mientras, los bancos de alimentos recogen comida para cientos de miles de españoles que no tienen recursos suficientes para comer”. Un post muy criticado al que han catalogado de “demagogo”. No obstante, el cocinero y pareja de Cristina Pedroche se ha defendido.









La justificación de Dabiz Muñoz



Un tema que trataban esta semana en el programa de 'Telemadrid', donde colabora la ex de 'Supervivientes', Carmen Lomana, y explicaban la justificación del propio chef para la llamativa subida de precio del 'Diverxo'. “Es verdad que nos podrá parecer más excesivo o menos, que aquí al fin y al cabo lo decide el bolsillo que lo quiera pagar”, comentaba el presentador del espacio de la cadena pública madrileña.

“Pero los motivos que esgrime Dabiz Muñoz es, cuando menos, para mejorar las nóminas de sus trabajadores”, explica. Otra de las presentadora aseguraba que, haciendo los cálculos y al resta, el nuevo menú del restaurante se queda en “90 euros más”. “Qué barbaridad, ¿tú por comentar te gastarías tanto? Lo que más sube es la bebida”, comentaba la también colaboradora de COPE sobre la subida de precio del menú.









Lomana, atónita con la justificación



“Algo tiene que decir”, respondía rotunda la socialité ante la justificación de Muñoz. En ese momento intercedía también la periodista Sonia Sierra, colaboradora del programa, para afear la respuesta del cocinero: “Es su restaurante, puede poner el precio que le dé la gana y no tiene que dar explicaciones, pero yo creo que esta explicación se la podría haber ahorrado”.

De hecho, Sierra ha recordado las quejas que se han oído por parte de varios de los trabajadores de 'Diverxo'. “Hace muchos años que se va oyendo a trabajadores que han estado con él, y no es el único chef del que se dice que no trata bien a sus empleados. Si hubiese dicho cuál es el incremento salarial de sus empleados...” “Es que no es justificación esa. Hay gente para todo, a mí me gusta comer muy bien pero no necesito pagar esas cantidades”, concluía Lomana.

29/03/2016 Cristina Pedroche y su marido, el chef Dabiz Muñoz, en una imagen de archivo.