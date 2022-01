Loles León da una importante última hora sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Tiempo de recuperación"

Este sábado se cumple un mes desde que Antonio Resines ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del madrileño hospital Gregorio Marañón aquejado de una neumonía bilateral derivada del Coronavirus. Aunque en un primer momento las noticias eran esperanzadoras - "se encuentra consciente y no necesita ventilación mecánica. Os mantendremos informados ante cualquier novedad" rezaba el único comunicado emitido desde que el actor fue hospitalizado - con el paso de los días la preocupación ha ido en aumento.

A pesar de que hay silencio absoluto por parte de su mujer, Ana Pérez-Lorente, y el único hijo del intérprete, Ricardo Fernández de Mateo, en los últimos días no pocos amigos se han pronunciado sobre el delicado estado de salud de Resines y, aunque prudentes, dejan entrever la gravedad de su situación.

El último, Juan Echanove, que en una entrevista en La Sexta confesaba que "no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es: 'Mi amigo Resines está luchando', es un luchador, el mejor de todos nosotros, con diferencia". Sin embargo, este viernes Loles León se ha pronunciado y ha contado cómo se encuentra su amigo, en lo que parecen ser buenas noticias.

#LoMásLeído ?? Juan Echanove habla sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Si no saliera de esto..." https://t.co/rIczsGOyO4 — COPE (@COPE) January 21, 2022





Loles León da buenas noticias sobre el estado de salud de Antonio Resines

La actriz ha asegurado que Antonio Resines está mejor: "Sí, está mejor. A ver, se ha cumplido un mes de su ingreso en la UCI y está mejor. Va a tener mucho tiempo de recuperación y de todo, pero está mucho mejor y ya ha salido de lo duro y ha podido. Yo estaba segura, estaba convencida, de que él luchaba y saldría porque Antonio es Antonio Resines y él podía Cariño mío".

La actriz solo tiene buenas palabras para su amigo y compañero: "Todos hemos estado y hemos mandado mucha energía, y hemos estado ahí diciendo Antonio, te necesitamos. Él ha podido, él es mucha lucha y lleva mucha encima. Es un hombre que lleva toda la vida en el cine, en el teatro últimamente, en el mundo del espectáculo, crío a su hijo solo y es un hombre de estos de los que no se habla, de estos que crían a sus hijos, que trabajan y los sacan adelante, que también los hay, no solo las madres y las mujeres".





Y es que está claro que entre Loles y Antonio ha habido una relación extraordinaria de amistad que sigue perdurando: "Nosotros siempre nos hemos querido mucho, él me ha querido porque éramos lo mismo, yo una mujer que luchaba y sacaba a su hijo adelante y él también, un hombre que luchaba, criaba y sacaba adelante a su hijo. Esto es tan honroso, hay muchos hombres así y muchas mujeres así, pero se nos olvida mucho cuando hablamos de esto, de los hombres que también son así".