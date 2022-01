Juan Echanove habla sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Si no saliera de esto..."

Los contagios por coronavirus se han disparado estas últimas semanas, por lo que muchos rostros reconocidos se han visto afectados por ello. Entre ellos, destaca el caso de Antonio Resines, dado que el pasado 23 de diciembre fue ingresado en la UCI como consecuencia del coronavirus. Lo más llamó la atención es que el actor ya había recibido las dos primeras dosis de la vacuna y se encontraba a la espera de la de refuerzo, lo que preocupó a sus seguidores.

Poco se sabe de su estado de salud, ya que su familia quiere mantenerse alejada de los medios durante esta complicada situación. Lo poco que se sabe al respecto es gracias a algunos compañeros de profesión y a su mujer, Ana Pérez-Lorente. Para evitar los falsos rumores en torno al estado de Resines, su mujer dio un comunicado en el que aseguraba que se encontraba estable dentro de la gravedad y que no había sido necesario intubarle, lo que se especuló en un principio.

Desvelado el motivo por el que Nuria Roca no presentará 'La Roca': ya tiene sustituto Nuria Roca no podrá asistir a la tertulia de 'El Hormiguero' y tampoco podrá presentar 'La Roca' este domingo Mabel Velasco 19 ene 2022 - 18:05

Por el momento, solo se sabe que el actor continúa ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral provocada por el covid. Su mujer, familiares y rostros conocidos del mundo de la interpretación no han dejado de mandar sus mensajes más cariñosos por redes sociales. Asimismo, ellos han sido los encargados de tranquilizar a los seguidores del actor y compartir cómo se encuentra.

El último en pronunciarse al respecto ha sido Juan Echanove durante su entrevista en ‘El Objetivo’ con Ana Pastor. “Hay gente que ha pasado el covid en condiciones muy complicadas… Y gente que tú conoces bien como Resines. No sé si sabes algo de él al ser compañero de profesión. Sabes que está también malito y estamos todos a la espera de ver cómo acaba”, se interesó la presentadora de laSexta por el estado de salud del actor.









"Estoy seguro de que te vas a poner bueno"



“Resines saldrá de esto”, decía el entrevistado muy contundente, dejando caer que su compañero y amigo sigue luchando contra el coronavirus. “Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto”, confesaba Echanove, visiblemente afectado por la situación en la que se encuentra Resines. “Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es ‘mi amigo Resines está luchando”, contaba el actor.

Asimismo, el invitado en ‘El Objetivo’ quiso dedicar unas emotivas palabras a su compañero de profesión: “Es un luchador. Es el mejor de todos nosotros, con diferencia… Yo le conozco desde que éramos niños prácticamente, desde que teníamos 19-20 años. Resines es el mejor, es un tipo estupendo y excelentísimo actor. Es un excelentísimo productor. Un hombre todo lo que es, todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un cariño y un respeto de la profesión que solamente tienen los grandes actores”.

Entonces, Echanove se dirigió directamente a la cámara de laSexta y, desde el plató, mandó un mensaje a Resines: “Estoy seguro de que te vas a poner bueno”. “A mí no me vas a… Resines, no”, señalaba el entrevistado con un toque de humor, señalando que no va a permitir a su amigo que se vaya por culpa del coronavirus.