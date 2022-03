Loles León: cómo conoció a Almodóvar, su discusión con Madonna y su vida como abuela

Las carreras de los actores suelen tener fecha de caducidad. Destacan por un rol que se ajusta bien a un determinado momento, pero es muy difícil mantener esto en el tiempo. El paso de los años y los cambios de registro hacen que sea complicado adaptarse a otros personajes. Este no ha sido el caso de Loles León, que a sus 71 años mantiene la misma actitud que en su debut hace 44 años y se amolda a todo tipo de interpretaciones y disciplinas.

Pocas personas no conocen a Loles León. Su larga trayectoria destaca por ser un ‘chica Almodóvar’ o por su mítico papel de Paloma en ‘Aquí no hay quien viva’ entre otras muchas producciones. Además, su personalidad cercana, sincera y provocativa ha hecho que se convierta en uno de los rostros más conocidos de la interpretación en España. La actriz siempre habla sin tapujos en las entrevistas y demás apariciones, lo que ha provocado que el interés del público trascienda más allá de sus producciones y surja un gran interés por cómo es en su vida privada.





Su debut en la interpretación fue en 1978 cuando participó en la película ‘Companys, procés a Catalunya’. Después de algunas apariciones en cine llegó su debut en 1979 en teatro con la obra ‘Un home es un home’ y continúo durante la década de los 80 ganando protagonismo en ambas disciplinas.

Una ‘chica Almodóvar’

En 1988 decidió continuar su carrera profesional en Madrid y allí conoció a Pedro Almodóvar, un hecho del que se dice que la actriz estuvo acosando al director hasta conseguir participar en una de sus películas. Sin embargo, Loles León explicó que no le acosó, simplemente lo que hizo fue tratar de que viese su trabajo para poder trabajar con él porque los directores desconocen qué actores buscan trabajo y considera que esta es la mejor manera para darse a conocer.

“Me acercaba al director que me gustaba y le preguntaba si tenía algún papelito para la próxima película”, explicó la actriz. Solo trataba de mostrar cómo trabaja y esto le dio resultado con algunos directores y con otros no, tal y como cuenta ella misma, aunque con Pedro Almodóvar si lo consiguió. “Estrené en Madrid y le dije que, por favor, que si podía venir. Le trajeron unos amigos y me vio y dijo: 'Esta pa'lante'. Le gustaba mucho y mira dónde hemos llegado”, recuerda la ‘chica Almodóvar’.

“Yo con Pedro entré por la puerta grande en el cine. Él vino a verme y me dijo que tenía dos papeles secundarios en una película, 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Le dije que solo quería ser la telefonista. Él me dijo que, si lo hacía bien, me crearía un personaje para su próxima película, que fue 'Átame”, explicó la actriz.





Esto hizo que la carrera profesional de Loles León experimentase un crecimiento enorme y pasó a inclinarse por las producciones de cine, aunque no dejó de lado sus trabajos en teatro. Entre sus múltiples producciones destacan algunas como ‘Libertarias’ o ‘Hable con ella’.

Su encontronazo con Madonna

Pedro Almodóvar le abrió muchas puertas a Loles León y le llevó a codearse con algunas de las personas más famosas del mundo. Una de estas es Madonna, con la que tuvo una anécdota muy curiosa en una de las fiestas a las que acudió con el famoso director manchego. En dicha fiesta la actriz hizo una actuación musical y tuvo una discusión con Madonna en la que le criticó no prestar atención por estar coqueteando con Antonio Banderas.

“Mientras yo cantaba, ella se puso a hablar con la persona que tenía detrás”, algo que molestó a la actriz y que provocó que le llamara la atención a Madonna: "Eh, you, eh Madonna. Look at me because I am here working. Si you no look at me...", (Eh, tú, eh Madonna. Mírame porque estoy aquí trabajando. Si tú no me miras...) y además, incluyó en la crítica un gesto como si sacara un cuchillo y le cortara el cuello. Después de este toque de atención, la que supuestamente estaba coqueteando con Antonio Banderas le respondió que todas las españolas tienen navajas. Ante esto, Loles León replicó: “Sí, cuando se comportan tan maleducadas como tú, sí. Pedí que se lo tradujeran y ya no se movió”.





Otra anécdota que vivió con un rostro muy conocido fue bastante diferente. Loles León cuenta que en una de las fiestas a las que acudió en Hollywood estuvo tonteando con Jack Nicholson, aunque ella no entendía lo que él le decía y era su traductora, Rossy de Palma, quien se lo contaba. Otra anécdota de flirteo fue con Jeremy Irons, pero acabó de forma trágica al caerse por las escaleras y fracturarse la pelvis y la muñeca.

‘Aquí no hay quien viva’, su boom televisivo

A partir de 1991 comenzó a realizar trabajos para televisión y en una de estas producciones llegó el papel que más fama le dio. Esta interpretación que supuso su explosión en televisión fue la de Paloma, la mujer de Juan Cuesta, en ‘Aquí no hay quien viva’. Esta serie de una comunidad de vecinos se estrenó en 2003 y tuvo un gran impacto en la sociedad. Pese a que solo estuvo durante dos temporadas por diferencias con la productora, se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la que es considerada una de las mejores series españolas.





Posteriormente realizó numerosas producciones como su participación en las últimas temporadas en ‘La que se avecina’ interpretando a ‘Menchu’, también conocida como la 'Tanqueta’. Su último papel ha sido en teatro cuando a principios de este año estrenó ‘Una noche con ella’, que trata sobre su vida con partes verídicas y otras que son de ficción.

‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’ siguen un guion muy parecido y la actriz comenta que “el público es muy fiel a esta serie y a los personajes porque se entretienen mucho y se ven reflejados”. Sobre la producción de Telecinco opina que ha tenido tanto éxito porque “es una serie bestia, pero cotidiana, que le podría pasar a cualquiera”.

También ha participado en diversos programas como concursante como ‘Tu cara me suena’. En este show se reveló uno de los miedos de Loles León que obligó al programa a cambiar ligeramente la rutina del programa para respetar esta fobia. Todos los concursantes después de la entrevista con el presentador se meten solos en el clonador para subir en ascensor al escenario ya vestidos para actuar e interpretar al cantante en cuestión. Sin embargo, Loles León lo hace acompañada de un bailarín: “Tengo vértigo y el clonador va sin paredes ni nada. No puedo ir sola”, explica la actriz. Además, en relación con este miedo, también aparece en el escenario por un lugar diferente al resto: “Salgo por algún otro lado porque las escaleras son increíbles, tengo miedo de irme para delante”, matiza.





Su experiencia como madre y abuela

Pese a su naturalidad y sinceridad, hay ciertos aspectos de su vida de los que nunca ha querido hablar. Uno de estos ha sido el padre de su hijo. Fue madre soltera en el año 1975 y nunca ha querido decir quién es el padre de Bertoldo Gil. Este hijo tuvo un niño en 2012, Telmo, y convirtió a Loles León en abuela, una faceta que encanta a la actriz. De él dice que está muy orgulloso de su abuela y que siempre ve las películas en las que actúa.

“Mi nieto me llama yaya. Hay gente que de pequeña veía 'Aquí no hay quien viva' y me siguen llamando Paloma. Los niños de ahora me llaman Menchu o la 'Tanqueta'. Me llaman de todo”, dice en referencia a los diferentes nombres que recibe de las diferentes generaciones. Con el nacimiento de Telmo, Loles León se mostró apasionada después de que cumpliese un año: “Está precioso. Es como su abuela, igual. Tiene mis ojos, mi cara, mi todo. Anda como yo, tiene mucha gracia. Quiero más nietos, pero mi hijo dice que me espere”.

¿Qué más quiero?

Sobre la vida, reflexiona que es muy difícil porque hay que enfrentarse a la pérdida de seres queridos y ver como algunas personas importantes en la vida te traicionan. Todo esto provoca una impotencia, una soledad que provoca desolación. “La vida te pega fuerte, y a lo mejor, por su fragilidad, hay gente que dice no puedo más y aquí me quedo”, explicó en una entrevista.

En este sentido, explica que cada persona tiene que vivir su vida tal y como quiera y que es cada persona la que tiene que salir adelante sin importar lo que diga la gente. A sus 71 años confiesa que casi todos los insultos le dan igual porque ha aprendido a no prestar atención a la gente que no le conoce y que intenta herir. “Es tan corta la vida. En los momentos malos he sacado la cara sola para seguir luchando y me he reinventado continuamente. ¿Te va a importar lo que diga quién? Nadie. Lo único que no me resbala es mi familia. Mi hijo, mi hermana, mi nieto. Están sanos, me quieren, ¿qué más quiero?”, explica.

Esta forma de vivir la vida define a Loles León a la perfección, quien asegura que continúa disfrutando de su trabajo y haciéndolo con la misma pasión. Confía en que estos años van a ser mejores aún que los anteriores porque lo importante es cumplir años y seguir estando vivo y afirma que “la jubilación se va a quedar por ahí aparcada”, descartando cualquier intención de retirarse de la interpretación por ahora.